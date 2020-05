Verreisen an Pfingsten: Was Sie wegen Corona beachten müssen

Wer die Einsamkeit sucht, kann momentan auch einfach zum Münchner Flughafen fahren. In der großen Abflughalle am Terminal 2 ist kaum ein Mensch zu sehen. Vor den Check Inns herrscht gespenstische Leere.

Lüftung wie im OP-Saal

Momentan starten und landen nur 50 Flugzeuge pro Tag, sonst sind es um diese Jahreszeit etwa 12.000. Das Angebot an der Abflugtafel ist übersichtlich: Düsseldorf, Berlin, Sylt und ein paar andere nationale Destinationen. Im ganzen Gebäude herrscht Maskenpflicht - auch in den Flugzeugen. Abstandspflicht gilt im Flieger allerdings nicht mehr. Gerade in der Economy-Class werden Fluggäste weiter eng zusammensitzen. Karsten Hoffmann, der Chef der Lufthansa-Kabinencrews am Standort München, sieht darin kein Problem, denn die Sicherheit ist trotzdem gewährleistet: „Zum einen ist die Luft in einem Flieger vergleichbar mit der in einem OP-Saal. Die durch Hepa-Filter gereinigte Luft wird an Bord alle drei Minuten komplett ausgetauscht. Das zweite Argument ist, dass im Flieger eine vertikale Luftströmung herrscht und deshalb die Ansteckung durch die Nebenperson praktisch ausgeschlossen ist.“

Außerdem ist der Service an Board ist stark eingeschränkt. Statt einer Getränkeauswahl gibt’s pro Fluggast nur eine Flasche Wasser – auch in der Business-Class. Am Pfingstwochenende gehen auch schon wieder Flieger nach Rom, Helsinki oder Mallorca. Allerdings herrscht zu diesem Zeitpunkt in den meisten Ländern noch ein touristisches Einreiseverbot und teilweise Quarantänezwang.

