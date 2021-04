Wie aussagekräftig sind die RKI-Zahlen nach Ostern?

Auf Anfrage des BR erklärte eine Sprecherin des RKI, man gehe davon aus, dass die verminderte Anzahl an Tests den größeren Einfluss auf die Meldedaten habe, als die in Wochenend- und Feiertagsbesetzung arbeitenden Gesundheitsämter. Gegebenenfalls würden nach Ostern aufgrund von Urlaub und geschlossenen Praxen sogar noch weniger Tests durchgeführt. Das RKI nimmt an, dass erst nach den Ferien, also nach dem kommenden Wochenende, die Testhäufigkeiten wieder auf einem mit den Vorwochen vergleichbaren Niveau liegen.

Corona-Maßnahmen richten sich nach unsicheren Inzidenzwerten

Das bedeutet in jedem Fall, dass die Planung der Corona-Maßnahmen noch für einige Zeit auf der Grundlage besonders unsicherer Inzidenzwerte vorgenommen werden wird.

Ein gutes Beispiel ist bereits jetzt die Stadt München, wo für den Ostermontag ebenfalls kein einziger neuer Fall ans RKI gemeldet wurde. Die letzten Nullmeldungen gab es hier dem Muster entsprechend für den 25.12.2020 und den 01.01.2021. Dennoch hat die Stadt beschlossen, die erst seit Sonntag geltenden strengeren Auflagen auf der Grundlage der Oster-Inzidenzen ab Mittwoch wieder zu lockern.

Eltern, Lehrerinnen und Erzieher sind im Besonderen betroffen, denn für Schulen und Kitas gilt in Bayern jeweils der Inzidenzwert von Freitag als Grundlage für Öffnungen oder Schließungen in der darauffolgenden Woche. Geht man von der Einschätzung der Experten und des RKI und der Entwicklung nach Weihnachten aus, werden die 7-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen und Städten am kommenden Freitag höchstwahrscheinlich zu niedrig ausfallen.