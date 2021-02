Corona und Homeschooling: So gut läuft es in anderen Ländern

In Deutschland bleiben die Schulen noch bis mindestens Mitte Februar geschlossen. Auch viele andere Länder verschärfen ihre Corona-Restriktionen. Irland und Dänemark verlängern den Lockdown, die Niederlande und Großbritannien haben sich jüngst erneut für Schulschließungen und Distanzunterricht entschieden. Die Umsetzung der digitalen Klassenzimmer ist dabei eine große Herausforderung.

Deutschland bei der Digitalisierung hinten dran

"Deutsche Schulen tun sich schon lange schwer mit der Digitalisierung", sagt Nina Brandau vom deutschen IT- und Telekommunikations-Branchenverband Bitkom dem Bayerischen Rundfunk. Das liege unter anderem am Bildungsföderalismus, der es schwer mache, dass alle schnell und flächendeckend mit digitalen Lerninhalten ausgestattet werden.

"Die Krise hat die vielen Unzulänglichkeiten und Ungleichheiten in den Bildungssystemen in aller Welt zum Vorschein gebracht", betont Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch in einigen Ländern läuft's richtig gut – überraschenderweise auch da, wo manch einer es vielleicht nicht gleich erwartet hätte.

Tschechien: Überall Internet – Bewegungsdaten für Sportlehrer

In Tschechien zum Beispiel wurden die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr bislang mehr zu Hause unterrichtet als im Klassenraum. Das funktioniert – weil Internet in Tschechien, anders als in Deutschland, überall verfügbar ist.

Die Lehrkräfte haben sich relativ schnell an die neue Situation angepasst. Das heißt: Etwa vier Stunden am Tag haben fast alle Schüler in Tschechien Online-Unterricht, selbst der Sportlehrer will einen digitalen Nachweis der Bewegungsdaten.