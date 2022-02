Erst Corona, dann Homeoffice – und jetzt?

Volkshochschulkurs klärt auf: Wie lebt man auf dem Land?

In der ländlichen Region Dalsland, nördlich von Göteborg, hat man auf den Trend reagiert und bereits 2020 ein passendes Ausbildungsangebot entwickelt. Die Volkshochschule in Färgelanda bietet einen einjährigen Kurs unter dem Namen "Det goda livet – för en hållbar framtid" an, übersetzt: "Das gute Leben – für eine nachhaltige Zukunft". Darin kann man unter anderem lernen, wie es funktioniert, eine Erwerbstätigkeit in der Stadt mit einem weitsichtigen, ökologischen Leben auf dem Land zu verbinden.

Die Kursteilnehmer lernen neben landwirtschaftlichen Grundfertigkeiten zur Selbstversorgung und Tierhaltung auch, wie sie zum Beispiel ein altes Haus nachhaltig renovieren und finanzieren können. Sie erhalten Grundkenntnisse in Forstwirtschaft und Naturkunde, Energieversorgung und Kommunikationsanbindung – und sie lernen, wie man ein kleines Unternehmen aufbauen und führen kann.

Die Nachfrage ist groß: Im Herbst 2021 begann der zweite Jahrgang seine Ausbildung, und aktuell kann man sich für den dritten Kurs ab August 2022 bewerben.

Norwegen: Nachfrage nach großen Wohnungen und Häusern

Ein ähnliches Signal geht auch von Norwegen aus. So war 2021 das erste Jahr seit 19 Jahren, in dem die Bevölkerungszahl in Norwegens Hauptstadt Oslo gesunken ist. Und das könnte so weitergehen. Laut einer norwegischen Studie aus dem Jahr 2021 wollen 66 Prozent der Bevölkerung auch nach der Corona-Pandemie weiterhin mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice arbeiten. 19 Prozent wollen zwischen drei und fünf Arbeitstage im Homeoffice verbringen.

Spannender Punkt dabei: Große Wohnungen und Häuser wurden während der Pandemie auf dem Immobilienmarkt mehr gesucht als kleinere Wohneinheiten. Auch das spricht dann wieder fürs Landleben, weil's hier mehr Platz gibt und die Immobilien günstiger sind.

Homeoffice und hybrides Arbeiten

Viele Unternehmen gehen den Homeoffice-Weg mit. Der norwegische Telekommunikationsriese Telenor beispielsweise hat schnell umgedacht und sich längst diesem Wechsel im Arbeitsalltag angepasst. Das heißt: Die Büros wurden umgebaut. Es gibt jetzt mehr Meeting-Räume, um auch nach der Pandemie digitale Treffen oder teilweise digitale Meetings stattfinden zu lassen.

Die Angestellten sollen deutlich freier wählen können, ob sie im Homeoffice oder im Büro arbeiten wollen, sagt der Pressesprecher Anders Krokan. Laut Krokan passt der Wunsch nach Homeoffice sehr gut in die Unternehmensziele, weil Telenor bis 2030 emissionsfrei werden möchte. Dort sollen auch die Arbeitswege berücksichtigt werden.

Unternehmen in Japan stellen radikal um

Auch in Japan gibt es klare Zeichen dafür, dass vor allem große Firmen wie der Technologiekonzern Fujitsu oder Yahoo langfristig nicht mehr weggehen vom flexibleren Arbeiten. Fujitsu hat Homeoffice sogar zu einer Art Geschäftsmodell entwickelt, sagt ARD-Korrespondentin Kathrin Erdmann. "Sie haben sich von 50 Prozent der Bürofläche getrennt." Ein klares Signal. Bei Yahoo ist es ab April allen rund 8.000 Mitarbeitenden erlaubt, von dort zu arbeiten, wo sie wollen.

Das Unternehmen Pasona, das auf Personalbeschaffung und Zeitarbeit spezialisiert ist, hat radikal umgestellt. Sie suchen jetzt zum Beispiel ganz gezielt nach IT-Fachkräften im asiatischen Raum, die direkt von ihren Ländern aus arbeiten. "Das hat auch mit strikten Einreisebeschränkungen nach Japan zu tun", sagt Erdmann.

Der japanischen Regierung kommen diese Entwicklungen entgegen: Sie sieht die vielen Pendler lieber im Homeoffice – damit Busse und Züge leerer werden.

Italien: Dörfer übernehmen Hälfte der Miete

In Italien geht das Umdenken nicht nur von den Unternehmen aus. Fast 90 Prozent der großen Firmen planen, auch nach der Pandemie mit agilem Arbeiten – oder Smartworking, wie sie in Italien sagen – fortzufahren. Für Furore sorgen hier aber vor allem zwei kleine Dörfer, die vormachen, wie zukünftiges Arbeiten aussehen kann: flexibel, ortsunabhängig, mit klaren Vorteilen für alle Seiten. Denn Santa Fiora in der Toskana und Rieti in Latium übernehmen für Menschen, die virtuell arbeiten, die Hälfte der Miete – wenn sie für eine Zeit in Italien leben und arbeiten.

Bei dem "Smart-Village-Projekt" werden die Dörfer mit Highspeed-Internet ausgestattet und richten sogenannte Labore mit Arbeitsplätzen ein. Es kommen Menschen aus unterschiedlichsten Branchen und vor allem junge Leute - die Santa Fiora und Riete ja vorrangig anlocken wollen. Zudem profitieren die Vermieter davon.