Corona und Föderalismus: Wettrennen vs Synchronschwimmen

Am 20. März tritt Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse, um etwas Wichtiges und auch etwas Überraschendes anzukündigen: Ausgangsbeschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat:

"Ich sage für Bayern: Es entwickelt sich nicht gut. Ich und wir können nicht verantworten zu warten. Wir dürfen nicht zögern. Jede Infektion, jeder Tote ist zu viel." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Söder prescht vor

Kurz darauf ziehen die anderen Bundesländer nach und schließen ebenfalls Schulen und Kindergärten. Söder stellt die anderen Bundesländer vor vollendete Tatsachen. Und das, obwohl man zwei Tage später eigentlich über eine gemeinsame Lösung verhandeln wollte. Einige Partner sind irritiert über das bayerische Vorpreschen. Die stellvertretende Regierungschefin im Saarland Anke Rehlinger meint, dass die Corona-Krise nicht: "in allererster Linie eine Stunde der Inszenierungen sein sollte. Also nicht das Motto: Wer hat die dicksten Arme, sondern wer hat die besten helfenden Hände."

"Lage läuft dynamisch"

In München verteidigt man sich. Hier sei man durch die Sport- und Skitouristen einfach stärker betroffen als andere Bundesländer. Dazu komme, dass kurz davor auch Virologen ihre Meinung in Bezug auf Schulschließungen geändert hätten, sagt der Leiter der Staatskanzlei Florian Herrmann:

"Dann hat man sozusagen einen Kenntnisstand, der einem eigentlich verbietet, noch weiter zu warten, weil wie gesagt, das geht ja jeden Tag weiter. Das ist ja was anderes wie normal, wo man vier Wochen warten kann und noch drei Schleifen dreht und Verbände anhört. Das geht ja hier nicht, weil die Lage einfach dynamisch läuft." Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

94 Prozent zufrieden mit Söder

Wenn es nach dem neuesten BayernTrend geht, hat die Landesregierung nahezu alles richtig gemacht. 94 Prozent der Bayern sind mit Ministerpräsident Söder zufrieden. Da können Amtskolleginnen und -kollegen schon fast neidisch werden. "Ach, ich bin nicht neidisch. Das sei Herrn Söder gegönnt und er macht ja auch wirklich eine gute Politik und insofern, wenn die Bürgerinnen und Bürger einverstanden sind mit seinem Kurs, ist doch gut so", sagt Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Sie koordiniert die SPD-Bundesländer. Umfragen sind nicht entscheidend, so Dreyer:

"Und dass ein Ministerpräsident dann eben vorprescht an dieser Stelle, weil er es am Ende dann auch verantworten muss, das ist so und man sollte das gar nicht so überbewerten." Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz

Parteiübergreifend versuchen die Akteure gerade, den Föderalismus zu verteidigen. Vor Ort kenne man die Probleme und wüsste am besten, wie man handeln müsse. So habe man zum Beispiel auch bundesweit ganz schnell und zielgenau die Zahl der Intensivbetten erhöhen können, sagt Dreyer. Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn von Berlin aus anordnen müsste, was man in der Eifel zu tun habe, sei das zum Scheitern verurteilt, meint sie:

"Wenn Sie sehen, was jetzt geleistet worden ist in den letzten Wochen, das ist doch beeindruckend. Wir haben bundesweit die Kapazitäten wirklich dermaßen vervielfacht und unsere Krankenhäuser sind so gut aufgestellt, das ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass Föderalismus wirklich eine gute Sache ist." Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz

Auch der Städte und Gemeindebund ist der Meinung, dass sich der Föderalismus in der Krise bewährt habe, so der Geschäftsführer Gerd Landsberg. Er warb für "regionale Besonderheiten" bei den Lockerungen:

"Die Situation in den Bundesländern und Regionen ist sehr unterschiedlich, weshalb auch die Lockerungsanforderungen dementsprechend Rechnung tragen müssen." Gerd Landsberg, Geschäftsführer, Städte und Gemeindebund

Verschiedene Regeln in den Bundesländern

Auf der anderen Seite könnte es den Bayern auf Dauer schwer zu vermitteln sein, dass sie nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt spazieren dürfen. Während dies in Berlin mit einer fremden Person erlaubt ist. In Schleswig-Holstein dürfen sich sogar bis zu zehn Familienangehörige treffen, selbst wenn sie nicht zusammenwohnen.

Von den Wirtschaftshilfen ganz zu schweigen, die von Land zu Land unterschiedlich hoch ausfallen und auch unterschiedlich schnell ausgezahlt werden. Für SPD-Vize Rehlinger ist deswegen eines wichtig:

"Wir haben jetzt die Gelegenheit, wenn es darum geht, auch nochmal den Ausstieg aus dem Shutdown zu organisieren, nicht nochmal als föderalen Wettlauf zu gestalten, sondern vielleicht besser als bundesweites Synchronschwimmen." Anke Rehlinger, stellvertretende Regierungschefin im Saarland

Ein Wunsch, den ihre SPD-Kollegin Dreyer teilt:

"Ich glaube, es wird stehen und fallen mit der Frage: Was kann man sich Schritt für Schritt vorstellen." Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz

Wichtig dabei sei nur, den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, dass ein Zurück ins normale Leben so schnell nicht möglich sei. Egal, ob südlich oder nördlich des Weißwurstäquators.