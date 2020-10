Corona und Brexit: Online-Tory-Parteitag im Zeichen der Krise

Boris Johnson ist der Liebling der Tory-Parteitage und er genießt diese Auftritte auch selbst: Volle Hallen und ein Publikum, das ihm wegen seiner Sprüche, seiner rhetorischen Fähigkeiten und seines zupackenden Gesamtauftritts zujubelt. Aber all das wird es diesmal nicht geben, denn coronabedingt findet auch der Parteitag der Konservativen online statt, wie auch schon in der vergangenen Woche bei Labour.

Ein Thema: Handelspolitik nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase

240 Veranstaltungen sind geplant, die Rede von Johnson ist zum Abschluss am Dienstag vorgesehen. Der Umgang der Tory-Regierung mit der sich zuspitzenden Corona-Lage in Großbritannien ist eines der großen aktuellen Themen. Etliche Abgeordnete pochen auf mehr Mitsprache des Parlaments bei den Maßnahmen.

In Sachen Brexit könnten nach der neunten Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über einen Handelspakt wichtige Weichen gestellt werden. Am Nachmittag wollen sich Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video zusammenschalten, um über weitere Schritte zu reden.

Auf dem Parteitag wird es auch darum gehen, wie die künftige Handelspolitik nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase aussehen könnte und wie nach dem EU-Austritt und der Pandemie die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden kann.

Kritik an Johnson nimmt zu

Möglicherweise ist es Boris Johnson selbst sogar ganz recht, dass er sich diesmal nicht unmittelbar der Basis stellen muss, denn auch in den eigenen Reihen gibt es zunehmend Kritik an ihm. Vor allem seine Reaktion auf die Pandemie sei zu spät, zu zögerlich und nicht ernsthaft genug gewesen, sagen viele.

30 Prozent der Tory-Anhänger zweifeln inzwischen daran, ob er wirklich der richtige Mann an der Spitze der Regierung ist. Noch vor zehn Monaten hatte Johnson für die Konservativen eine Mehrheit ins Unterhaus geholt, wie es sie seit Margret Thatcher nicht mehr gab. Jetzt aber musste er dort zuletzt gleich mehrfach auf die Kritiker aus der eigenen Partei zugehen, um diese eigentlich große Mehrheit auch tatsächlich zu sichern.