Corona, Ukrainekrieg, Klima: Wie viel Staat darf es denn sein?

Erst die Pandemie, jetzt die Energiekrise und die Inflation - viele Menschen und auch viele Unternehmen in Deutschland haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Kann der Staat sie alle retten? Nein, glauben Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele (Hertie School) und Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger, früher einer der "Wirtschaftsweisen", die die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen beraten. Auch, wenn in den vergangenen Jahren Wirtschaftshilfen in Höhe von Hunderten Milliarden Euro vergeben wurden. Auch, wenn Konjunkturpakete geschnürt und pleite gegangene Unternehmen mit Steuergeldern gestützt wurden.

Too big to fail? Wem soll der Staat unter die Arme greifen?

Dennoch sei es sinnvoll, breitflächig und umfassend zu helfen, sagt Wirtschaftswissenschaftler Bofinger: "Während der Pandemie sah man auch, dass das vernünftig war. Trotz der enormen Belastungen durch den Lockdown haben viele überlebt."

Der Staat sei nicht Experte auf allen Feldern, sagt die Politologin Römmele. Wer das behaupte, überfordere ihn. Doch: "Er ist derjenige, der in einer großen Krise die Kapazitäten hat, schnell unter die Arme zu greifen." Römmele wirft die Frage auf, ob veraltete Geschäftsmodelle künstlich am Leben gehalten werden sollten - wie zum Beispiel Kaufhausketten wie die angeschlagene Galeria Karstadt Kaufhof. Stattdessen, so Römmele, sei es Aufgabe des Staates, Anreize zu schaffen in Bereichen, die Zukunft haben, beispielsweise die Versorgung durch erneuerbare Energien.

Kommunikation ist wichtig

Sowohl Römmele als auch Bofinger sind sich einig, dass es auf die Kommunikation ankommt. Politische Institutionen, etwa die Bundesregierung, müssten ihre Maßnahmen besser erklären. Tun sie das nicht, entstehen verzerrte Eindrücke, wie etwa bei der Bankenrettung: "Da wird immer gesagt, da hätten die Banken Gewinne gemacht und dann musste der Staat sie retten. Verluste gehen also an den Staat. Aber das stimmt so gar nicht, denn die Eigentümer der Banken, die Aktieninhaber, haben unglaublich viel verloren. Gerettet wurden die Einlagen der Banken, die Ersparnisse der kleinen Leute", sagt der Wirtschaftswissenschaftler Bofinger.

Hat der Staat in der Coronakrise überreagiert?

Corona hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe gestellt. Den einen gingen die Maßnahmen, die Politikerinnen und Politiker ergriffen haben, zu weit. Anderen nicht weit genug. Für die Politologin Andrea Römmele hat sich in dieser Zeit etwas Entscheidendes gezeigt: "Was wir am Anfang der Corona-Pandemie erlebt haben, ist, was für eine Durchschlagskraft der Staat hat. An was für Hebeln die Politik eigentlich ziehen kann, dass sie von heute auf morgen das Land zum Stillstand bringen kann."

Die Entscheidungen zugunsten starker Ausgangsbeschränkungen, vor allem am Anfang der Pandemie, wurden auf einer "Grundlage der relativen Unwissenheit" gefällt, sagt Römmele. Konkret bedeute das: Die Entscheidungsträger wussten nicht, was das Virus bewirken würde. Also hätten sie aus Vorsicht maximale Schutzmaßnahmen verhängt. Aus Sicht der Politologin zurecht – es sei darum gegangen, Grundrechte gegeneinander abzuwägen, auch die körperliche Unversehrtheit sei ein Grundrecht. Zudem seien alle Entscheidungen zeitlich begrenzt gewesen. Dass dabei die handelnden Akteure auch mal über das Ziel hinausgeschossen sind, wie bei der Schließung von Kindertagesstätten, gehöre dazu: "Es ist vollkommen normal, dass sich Politik irren kann."

Was die wirtschaftliche Dimension angeht, hat aus Sicht von Ökonom Bofinger nicht alles funktioniert. Hilfen wurden nicht immer ausgezahlt oder seien missbraucht worden. Doch: "Das Prinzip, wir versetzen die Wirtschaft für eine gewisse Zeit in ein künstliches Koma, war nicht schlecht. Zugleich aber sorgen wir dafür, dass durch die Hilfen das Wirtschaftssystem überlebt, widerstandsfähig bleibt und wir es wieder hochfahren können." Nach der Wirtschaftskrise durch die Pandemie, so Bofinger, seien weniger Menschen in Deutschland arbeitslos gewesen als davor. Insofern habe der Staat seine Aufgabe gut gemacht und Handlungsfähigkeit bewiesen.

Menschheitsaufgabe Klimaschutz

Auch beim Klimaschutz ist die Rolle des Staates immer wieder umstritten. Wie sehr soll die Politik in das Leben des einzelnen eingreifen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, etwa das Pariser Abkommen und die Verpflichtung, die globale Erhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen? Die entscheidende Frage sei doch, so der ehemalige Wirtschaftsweise Bofinger, wie der Staat Weichen stellen kann, damit Deutschland weniger Energie verbraucht und CO2 ausstößt: "Bei Ökonomen ist das absolut unstrittig: Indem man es teurer macht."

Schon 2019 hatte die Bundesregierung einen Preis für CO2 beschlossen. Dieser war allerdings aus Sicht vieler Ökonomen, Klimaforschern, NGOs und Aktivisten deutlich zu niedrig angesetzt. Nun sind wegen der Energiekrise die Preise viel stärker gestiegen, als je durch das Klimapaket vorgesehen. Diese Entwicklung, so Bofinger, führe zur "ambitioniertesten Klimapolitik, die wir je hatten".

Soziale Schieflage durch Klimaschutz?

Die Politikwissenschaftlerin Römmele gibt dabei zu bedenken, dass die steigenden Preise nicht zu mehr sozialer Schieflage führen dürften, sondern staatlich abgefedert werden müssten. Ein Gedanke, den auch Wirtschaftswissenschaftler Bofinger nachvollziehen kann. Zusätzlich eingenommene Steuern müssten an die Bürger zurückgezahlt werden: "Man kann das Geld nicht einsacken." Trotz aller Krisen: Sowohl die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele als auch der Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger sind überzeugt davon, dass unser Staat für zukünftige Herausforderungen gewappnet ist.