Corona trifft Christkind: Weihnachtsgeschenke werden knapp

Generationen, die beim Einkauf die große Vielfalt gewöhnt waren, erleben plötzlich einen Mangel an Waren aller Art. Bald werden Nudeln knapp und teuer. Fahrräder sind längst ausverkauft – selbst wer nur ein Ersatzteil dafür braucht, muss improvisieren. Verlage können Bücher wegen Papiermangels und steigender Preise nicht mehr nachdrucken.

Corona: Lieferprobleme bei Sneakern, Handys, Spielwaren

Bei den typischen Weihnachtsgeschenken wie Handys, Sneakern und Spielsachen gibt es schon jetzt Lücken in den Regalen und Verzweiflung in den Läden. Große wie kleine Händler können fast keine Ware mehr für das laufende Weihnachtsgeschäft bei den Herstellern nachbestellen. Was weg ist, ist weg.

China: Hohe Nachfrage und strikte Null-Corona-Politik

Schuld sind monatelange Lieferzeiten durch die Corona-Pandemie. Vieles kommt aus Fernost. "Die Menschen bestellen gerade extrem viele Waren aus China", erklärt ARD-Korrespondentin Tamara Anthony: "Weltweit gesehen geben die Leute weniger Geld fürs Restaurant, für Urlaube oder sonstige Serviceleistungen aus. Stattdessen kaufen sie ein." Und zwar so viel, dass China nicht mehr nachkommt.

Hinzu kommt eine strikte Null-Corona-Politik in China, die zu erheblichen Problemen in der Logistik geführt hat. Im drittgrößten Hafen der Welt, in Ningbo, habe es im August einen Corona-Fall gegeben, berichtet Tamara Anthony. Das habe dazu geführt, dass ein Viertel des riesigen Container-Terminals zwei Wochen lang geschlossen war. Bis dann alles wieder normal lief, habe es weitere Wochen gedauert. Ein Fall von vielen, der einen massiven Warenstau mit weltweiten Folgen verursachte.

Trumps Politik um Computerchips

Ganze Sneaker-Kollektionen von Adidas oder Nike aus Vietnam werden Deutschland wohl nie erreichen. Auch mit Smartphones, kabellosen Kopfhörern und anderen elektronischen Verkaufsschlagern wird es dieses Jahr schwierig unterm Christbaum. Hier ist nicht nur die Lieferung das Problem. Es gibt einfach zu wenige Computerchips. Und obendrein ist China auch noch von der US-Regierung unter Präsident Trump vom Chip-Markt abgekoppelt worden, erklärt Tamara Anthony.

Bayern: Neun Monate Lieferzeit – kaum noch Holzspielzeug

Die Lieferschwierigkeiten stellen ein großes Problem für kleine Einzelhändler in Deutschland dar, die ohnehin schon mit dem Onlinehandel, Lockdowns, Sicherheitsvorschriften und einer Kundschaft zu kämpfen haben, die wegen hoher Corona-Inzidenz wieder vorsichtiger wird. Das spürt man auch im Münchner Spielwarenladen "Kunst und Spiel".

Momentan dauert es neun Monate, bis eine Bestellung geliefert wird, sagt Inhaber Florian Bartsch. Besonders betroffen sei der Holzspielzeug-Bereich. Eine ungewohnte und ärgerliche Situation für Käufer und Verkäufer, für die die Wochen vor Weihnachten die wichtigste Zeit des Jahres darstellen. Das Geschäft zwischen Oktober und Dezember macht im "Kunst und Spiel" 70 Prozent und damit fast den gesamten Jahresumsatz aus.

Gebeutelte Händler bangen um ihr Weihnachtsgeschäft

Dabei waren die Händler weitsichtig und hatten vorgesorgt: "Wir haben unsere Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft bereits im Frühjahr bei den Herstellern aufgegeben und etwas gehamstert", erklärt Florian Bartsch.

Auf 500 Quadratmetern stapeln sich hier jetzt sage und schreibe 18.000 verschiedene Artikel. Dabei sind noch nicht einmal alle georderten Dinge seit Frühjahr geliefert worden, sagt Bartsch, sonst wären es noch mehr.

Münchner Kinderladen "Kunst und Spiel" zeigt sich mutig

Florian Bartsch ist ein mutiger Mann. Denn 2020 und 2021 waren keine guten Jahre für seinen renommierten Laden in Schwabing. Die Corona-Pandemie verursachte massive finanzielle Einbußen, die er allein stemmen muss. Und nun noch die Probleme im Weihnachtsgeschäft! Doch statt zu lamentieren, nehmen sein Personal und er all ihre Kraft zusammen und erweitern das Geschäft sogar mit einem kostspieligen Durchbruch zur Leopoldstraße, um noch sichtbarer zu sein. Das Spiel heißt: Alles oder nichts!

Tipps: Weihnachtsgeschenke für Kinder

Noch können die Kunden selbst entscheiden, wie wichtig ihnen ganz bestimmte Geschenke sind: "Wenn man noch die Qual der Wahl haben möchte, dann empfehle ich dringend, so früh wie möglich einkaufen zu gehen", sagt Bartsch.

Seine Tipps für den Gabentisch: der stapelbare "Regenbogen" von Grimms aus Holz und das neue Buch "Frida und die fliegenden Zimtschnecken" über Weihnachten in Schweden. Beides ist aktuell noch zu haben – und kommt nicht aus China.