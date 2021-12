Triage in der Slowakei und Teilzeit-Lockdown in den Niederlanden

In Deutschland steigen seit Wochen die Corona-Infektionszahlen. Die Krankenhäuser arbeiten an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Aber wie ist die Corona-Lage international? In der Slowakei und den Niederlanden ist die Situation besonders dramatisch. Die Slowakei hat die höchste 7-Tage-Inzidenz weltweit und die Niederlande sind bis zum vierten Advent in einer Art Teilzeit-Lockdown.

Corona-Lockdown in der Slowakei

Die Slowakei hat mit einer Inzidenz von 1.431 (Stand 30.11.21) die höchste Inzidenz weltweit. Deswegen hat die Regierung jetzt reagiert und einen zweiwöchigen Lockdown verordnet. Restaurants, Dienstleistungen und Geschäfte sind geschlossen. Aber es gibt natürlich auch einer Vielzahl von Ausnahmen. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sowie Schulen bleiben offen.

Doch den Ärzten gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Denn das Problem ist, dass neben der sehr hohen Inzidenz, die Slowakei eine sehr niedrige Impfquote hat. Gerade einmal knapp 43 Prozent sehr Bevölkerung sind doppelt geimpft.

Triage in der Slowakei

Die Menschen in der Slowakei glauben deswegen nicht, dass es bei den zwei Wochen Lockdown bleiben wird. Ärzte in der Stadt Trenčín müssen bereits entscheiden, wer noch eine Chance hat zu überleben und wen man sterben lassen muss. Die Kapazitäten in der Slowakei sind ausgeschöpft, die Pflegenden sind völlig ausgelaugt.

Die Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen, sei nicht mehr möglich, sagen die Ärzte. Denn überall im Land, auch in den Nachbarländern, seien die Krankenhäuser bereits am Limit. Tomáš Šulík, Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin-Abteilung in Trenčín, beschreibt die Situation so: "Nicht im dunkelsten Traum ist mir eingefallen, dass wir eines Tages so eine Halb-Kriegssituation im Zivilleben erleben. Das, was jetzt geschieht und uns in nächster Zeit erwartet, ist eine humanitäre Katastrophe."

Teilzeit-Lockdown in den Niederlanden

Auch in den Niederlanden ist Situation besonders kritisch. Seit Sonntag befindet sich das Land in einer Art Teilzeit-Lockdown. Zwischen 17 Uhr am Nachmittag und fünf Uhr in der Früh ist alles geschlossen. Außer Supermärkte, Apotheken und Tankstellen - die dürfen bis 20 Uhr öffnen. Außerdem gibt es wieder eine Maskenpflicht, die auch in der Schule gilt. Mit Selbsttests geht hier der Unterricht weiter. Privat darf ein Haushalt nur noch maximal vier Menschen empfangen. Diese dürfen aber aus verschieden Haushalten kommen.

Die Krankenhäuser sind derweil am Limit. 20 Patienten aus Rotterdam mussten nach Deutschland verlegt werden. Chemotherapien für Krebspatienten werden sechs Wochen ausgesetzt. Herz- oder Krebs-Operationen sowie Nierentransplantationen werden inzwischen immer häufiger verschoben. Und Ärzte müssen fachübergreifend auf den Corona-Stationen aushelfen.

Chaos im Umgang mit Omikron

Für Chaos sorgt auch die neue Virus-Variante Omikron. Gesundheitsminister Huge de Jonge entschied sich am Freitag für eine 100-prozentige Kontrolle von Fluggästen aus Südafrika. Dieser Ansatz musste aber bereits einen Tag später wegen derzeit mangelnder gesetzlicher Grundlagen wieder aufgegeben werden. In den Niederlanden können Tests nicht verpflichtend vorgeschrieben werden, sie bleiben also freiwillig. Es ist bislang rechtlich auch nicht möglich, positiv getestete Reisende im Hotel festzuhalten, wie die Flucht zweier Passagiere deutlich macht.

Doch trotz des Chaos in den letzten Tagen und Wochen scheinen die Menschen in den Niederlanden den Ernst der Lage mittlerweile erkannt zu haben. Seit die neuen Maßnahmen verkündet wurden, gab es keine weiteren Krawalle. Die niederländische Regierung hatte zuvor am 25. September alle Schutzmaßnahmen für beendet erklärt. Premier Mark Rutte und Gesundheitsminister Hugo de Jonge haben sich dafür entschuldigt. Die aktuellen Maßnahmen gelten bis zum vierten Advent.

Auch Portugal verschärft Corona-Maßnahmen wieder

Deutlich besser ist die Situation Portugal, da hier sehr viele Menschen geimpft sind. Trotzdem bleibt die portugiesische Regierung vorsichtig. Ab 1. Dezember wird die Notfall-Lage ausgerufen. Das bedeutet, dass man das Impfzertifikat wieder fast überall vorweisen muss – zum Beispiel beim Besuch im Restaurant oder im Fitness-Studio. Außerdem muss bei Altenheim-Besuchen, Krankenhäusern oder Discotheken sowie großen Veranstaltungen ohne festen Sitzplatz ein Corona-Test gemacht werden. Zusätzlich müssen zwischen dem zweiten und neunten Januar alle Discotheken und Bars schließen. Für diesen Zeitraum wird Homeoffice angeordnet und die Weihnachtsferien werden um eine Woche verlängert.

Auch die neue Virus-Variante Omikron sorgt für neue Maßnahmen. Portugal hat als ehemalige Kolonialmacht historische Beziehungen zum südlichen Afrika - insbesondere zu den Ländern Angola und Mosambik. Als Reaktion auf die neue Omikron-Variante gibt es seit Montag keine Direktflüge aus und nach Mosambik. Wer aus Südafrika und fünf anderen südafrikanischen Staaten in Portugal einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne.

Belenenses Lisboa mit nur noch sechs Spielern auf dem Fußballfeld

Und in der ersten portugiesischen Fußball-Liga kam es zu einem außergewöhnlichen Vorfall. Bei dem Erstligaverein Belenenses Lisboa wurden vor dem Spiel gegen Benfica Lissabon insgesamt 17 Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet. 13 Spieler davon waren mit der Virus-Variante Omikron infiziert.

Einer der Spieler ist Südafrikaner und hat in der vergangenen Woche mit der südafrikanischen Nationalmannschaft gespielt. Aufgrund der zahlreichen Corona-Fälle konnte das Team am Samstag nur mit neun Spielern gegen Benfica antreten. In der 48. Minute musste das Spiel dann abgebrochen worden, weil Belenenses nur noch sechs Spieler auf dem Platz hatte.

Südafrika: Warten auf die vierte Corona-Welle

Seit Wissenschaftler in Südafrika die neue Variante Omikron identifiziert haben, sind die Behörden dort alarmiert. Genomforscher sind jetzt quasi pausenlos in ihren Laboren, um das Virus genauer zu untersuchen. Pro Tag werden aktuell etwa 3.000 neue Corona-Fälle bestätigt. Doch Virologen gehen davon aus, dass das innerhalb kurzer Zeit sehr viel mehr sein werden. Deswegen treffen die Krankenhäuser Vorkehrungen. Zusätzliche Betten und Beatmungsgeräte stehen bereit. Personal dafür wurde rekrutiert. Mitte Dezember rechnen dann die Behörden mit der vierten Welle.

Solange aber die Situation so entspannt ist wie jetzt, kann man sich in Südafrika frei bewegen. Seit Beginn der Pandemie gilt überall in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht. Hände werden desinfiziert und die Abstandsregeln sind bei den meisten Menschen verinnerlicht. Bei Konzerten mit Tausenden von Leuten funktioniert das jedoch nur bedingt. Aber immerhin finden diese Events draußen statt.

Darüber hinaus wird auch in Südafrika über eine partielle Impfpflicht diskutiert. Die Rechtsgrundlage ist aber kompliziert. Eine Expertenkommission berät derzeit, wie das umsetzbar wäre. Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern stehen Südafrika genügend Impfstoffe zur Verfügung. Trotzdem ist aber auch hier erst gut ein Drittel der Menschen vollständig geimpft. Impfskepsis ist also auch hier ein Thema.