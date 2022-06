Transport-Chaos in Europas Häfen und an Land

Die Webseite "Vesselfinder" zeigt die Position von Schiffen weltweit an. Auffällig ist, wie viele Containerschiffe im Moment in der Deutschen Bucht auf Reede liegen. Das ist daran zu erkennen, dass sie nicht als Pfeil angezeigt werden, der sich in eine bestimmte Richtung bewegt, sondern als Punkt. Und in der Deutschen Bucht gibt es mehrere Gebiete mit vielen Punkten.

Auch die größten Containerschiffe müssen auf ihrem Weg aus Asien oder den USA warten, bis ein Platz an den Terminals im Hamburger Hafen frei wird. Das gleiche Bild vor den Häfen Rotterdam und Antwerpen. Rund zwei Prozent der weltweiten Containerladungen sitzen in europäischen Gewässern fest. Das ist ein hoher Wert, denn er bedeutet: Irgendwo am Ende der Lieferkette fehlen Bauteile oder Waren.

Staus von Hamburg bis Shanghai

Bei der Ursachenforschung gibt es vor allem Vermutungen. Die Öffnung des Hafens in Shanghai nach dem scharfen Lockdown ist daran allerdings nicht schuld. Die Containerschiffe sind mit ihrer Fracht nämlich noch unterwegs.

Staus wegen der Corona-Pandemie führten vor allem im vergangenen Jahr zu großen logistischen Herausforderungen und Lieferkettenproblemen in Europa. Möglicherweise liegt darin auch eine Ursache für die heutige Misere. Denn die Staus bei den Containerschiffen summieren sich weltweit auf elf Prozent, hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel ermittelt. Neben China bekamen das vor allem US-Häfen zu spüren. Zeitweise ging in Los Angeles oder Long Beach gar nichts mehr.

Bestellungen werden nicht abgeholt, Container stehen

Das Problem ist komplex und hat vor allem mit dem Hinterland zu tun, also den Containern, die abgeladen wurden. Die Kisten werden nicht abgeholt, die Stauräume aber sind begrenzt und die Häfen, egal ob Rotterdam, Bremen oder Hamburg, kommen kaum noch nach, die Frachtführer anzuschreiben.

Entsprechend haben sie schon zusätzliche Parkmöglichkeiten angemietet. Da Container aber normalerweise automatisiert bis zum Lkw gebracht werden, verzögert das die Lieferkette weiter. Ursache ist, dass europaweit hunderttausende Lastwagenfahrer fehlen, um die Container abzutransportieren. Und dann gebe es auch Kunden, die aufgrund Materialmangels zu viel bestellt haben und nun die Häfen als Lagerraum benutzen, heißt es beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA. Die Standgebühren sind zwar hoch, aber als Ausweichmöglichkeit werden diese in Kauf genommen, anstatt die Ware im eigenen Unternehmen zu lagern.

Bahnchaos verschärft die Staus

Außerdem gibt es bei der Bahn Verzögerungen. 300 Güterzüge stehen regelrecht im Stau, teilweise mehr als 24 Stunden. Schon in den vergangenen Monaten hatte sich das Problem immer mehr verschärft. Nun aber ist die kritische Marke überschritten. Die Bahn saniert mit zusätzlichen Mitteln im Moment auf vollen Touren ihr marodes