Corona-Totimpfstoff von Valneva offenbar wirksam gegen Omikron

Die Ergebnisse einer ersten Laborstudie zeigen nach Angaben des Konzerns, dass Serum-Antikörper, die nach drei Dosen gebildet wurden, die Omikron-Variante neutralisieren.

Alle getesteten Serumproben würden neutralisierende Antikörper gegen das ursprüngliche Virus und die Delta-Variante zeigen - 87 Prozent seien auch gegen Omikron aktiv, so Valneva. "Wir sind sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, die das Potential für einen breiten Schutz unseres inaktivierten, adjuvantierten Ganzvirusimpfstoffs (...) bestätigen, " so Valneva-Chefmediziner Juan Carlos Jaramillo.

Erste Lieferungen womöglich schon im April

An der Börse hatte Valneva zuletzt schwächer notiert, nachdem die Gesundheitsbehörde EMA bekannt gegeben hatte, noch auf zusätzliche Daten zu warten, um über eine Zulassung entscheiden zu können. Der Konzern kündigte nun an, die fehlenden Informationen in den kommenden Wochen zur Verfügung zu stellen, und rechnet weiterhin mit einer Zulassung seines Vakzins im ersten Quartal. Erste Auslieferungen könnten dann voraussichtlich im April beginnen.