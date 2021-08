Corona-Tests: Übernehmen andere Länder die Kosten?

Zu den wichtigsten Werkzeugen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gehören Tests. In Deutschland kann jeder Bürger und jede Bürgerin sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Doch das wird sich ändern: Ab dem 11. Oktober sind Tests kostenpflichtig. In einigen Ländern Europas wird das schon länger so gehandhabt, in anderen kommt der Staat für die Kosten auf - zumindest noch.

Österreich

Die österreichische Regierung ist sehr kulant: Alle Menschen ab dem schulpflichtigen Alter können sich kostenlos in Teststraßen auf Sars-CoV-2 testen lassen. Auch Personen, die sich aufgrund ihrer Arbeit, ihres Studiums oder eines Urlaubs in Österreich aufhalten, dürfen teilnehmen.

Schweiz

Aktuell übernimmt der Bund sämtliche Kosten für Tests, allerdings nur für Staatsangehörige. Reisende müssen selbst für die Kosten aufkommen. Antigen-Schnelltests kosten in der Regel ca. 60 bis 80 Euro, PCR-Tests ca. 150 bis 340 Euro. Die Preise in der Schweiz variieren stark. Besonders an Flughäfen können PCR-Tests sehr kostspielig werden. Allerdings erhält der Reisende das Ergebnis dann auch binnen 20 Minuten.

Kroatien

Die Einwohner Kroatiens können sich schnell und kostenlos in Arztpraxen testen lassen. In Privatkliniken kosten PCR-Tests umgerechnet zwischen 40 und 50 Euro. Die Ergebnisse liegen innerhalb von 24 Stunden vor. Touristen, die nach Kroatien ein- oder ausreisen, müssen selbst für die Corona-Tests aufkommen. Ein PCR-Test kostet etwa 65 Euro, ein Antigen-Test 20 Euro.

Dänemark

In Dänemark sind Antigen- und PCR-Tests für Einwohner und Touristen kostenlos.

Niederlande

In den Testzentren in den Niederlanden können sich Bürger im August 2021 noch kostenlos testen lassen (Antigen- und PCR-Test). Das Angebot gilt auch für Touristen.

Frankreich

Auch die für die Menschen in Frankreich sind PCR- und Antigen-Tests kostenlos. Die französische Regierung hat allerdings angekündigt, dass ab Herbst 2021 für Corona-Tests gezahlt werden muss. PCR-Tests kosten dann 43,89 Euro und Antigen-Schnelltests 25 Euro. Es sei denn, es liegt eine ärztliche Verschreibung vor.

Spanien

In Spanien sind Corona-Tests nur dann kostenlos, wenn kürzlich Kontakt zu einer infizierten Person bestand oder Symptome von Covid-19 bestehen. In diesen Fällen kann der Test in einem öffentlichen medizinischen Zentrum gemacht werden. Andernfalls muss für Corona-Tests bezahlt werden. Das gilt grundsätzlich auch für Touristen. Die Tests werden von privaten Laboren durchgeführt, daher variieren die Preise sehr. Für einen Antigen-Test müssen im Durchschnitt knapp 50 Euro bezahlt werden. Einen PCR-Test gibt es häufig für unter 100 Euro.

Italien

In Italien müssen sowohl Einwohner als auch Touristen für Corona-Tests zahlen. Die Preise legen die einzelnen Regionen fest: Ein Antigen-Test kostet zwischen 20 und 50 Euro, ein PCR-Test zwischen 50 und 120 Euro. Tests werden in öffentlichen und privaten Einrichtungen durchgeführt. Antigen-Schnelltests bieten auch die meisten Apotheken in Italien an.

Griechenland

In Griechenland gibt es Testzentren unter anderem in Kliniken und am Flughafen. Die Preise für PCR- und Antigen-Tests variieren. Antigen-Tests kosten im Durchschnitt zwischen 15 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro.