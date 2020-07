Corona-Tests für alle Urlaubsrückkehrer?

Urlauber, die wieder nach Deutschland einreisen, sollen möglicherweise bald verpflichtend auf eine Infektion mit dem Corona-Virus untersucht werden. Im Vorfeld der heutigen Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern ist allerdings eine heftige Diskussion darüber entbrannt, in welcher Form solche Tests umgesetzt werden sollten.

Gesundheitsminister beraten über verpflichtende Corona-Tests

Die Gesundheitsminister loten bei ihren Beratungen aus, ob es möglich ist, sich auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu einigen. Vorgesehen ist, dass an den Flughäfen in Deutschland entsprechende Teststationen eingerichtet werden und Rückkehrer aus Risikogebieten sich testen lassen müssen.

Kekulè sieht "Riesenproblem" bei Heimkehrern in Zug und Auto

Eine Maßnahme, die beispielsweise der Virologe Alexander Kekulé unterstützt, wie er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk betonte. "Wenn man an einen gefährlichen Ort reist und zurückfährt, dann sollte man sich dringend testen lassen", so Kekulé. Als "Riesenproblem" bezeichnete er dabei aber Rückreisen per Zug oder Auto, da diese nur schwer nachzuverfolgen seien.

Darüber hinaus sollten Heimkehrer aus Risikogebieten schon im Flugzeug befragt werden, zu wem sie Kontakt hatten, so die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna. Da ein Test bei der Einreise nur eine begrenzte Sicherheit biete, warb sie im SWR außerdem dafür, dass sich solche Reisende nach der Ankunft generell drei oder vier Tage in Quarantäne begeben und dann erneut getestet werden.

Corona-Infektionen im Frühstadium nicht nachweisbar

Auf das Problem von Reisenden, die erst in der Frühphase infiziert sein könnten, wies auch der Leiter des Gesundheitsamts Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid hin. Als weiteres praktisches Problem nannte er Reisende mit Umsteigeverbindungen, bei denen die Herkunft aus einem Risikogebiet nicht erkennbar sei. Dagegen habe sich das Instrument der Quarantäne als "sehr wirkungsvoll" erwiesen, sagte er dem RBB.

Verbraucherschützer setzt auf Eigeninteresse der Reisenden

Der vzbv-Vorstand Klaus Müller sagte der "Rheinischen Post": "Wir halten es für sinnvoll, dass sich alle Reiserückkehrer auf das Coronavirus testen lassen können, wenn sie dies wollen." Er setze auf das "Eigeninteresse der Urlauber, die wissen, ob sie sich an riskanten Orten aufgehalten haben." Dies gelte auch für den "Ballermann auf Mallorca" oder "eine Partymeile in Berlin". Müller rief alle Bundesländer auf, Urlaubsrückkehrern kostenlose Corona-Tests anzubieten.

Kretschmer für kostenlose Corona-Tests an Flughäfen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte im MDR verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten. "Diejenigen, die mit dem Flugzeug aus einer Krisenregion zurückkommen, in der ein großes Infektionsgeschehen ist, müssen sich unmittelbar nach der Rückkehr testen lassen", sagte er. Auch Kretschmer sprach sich dafür aus, diese Tests kostenlos anzubieten.

Montgomery: Reisende sollen selber zahlen

Dagegen verlangte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, betroffene Urlauber sollten die Tests selbst bezahlen. "Das können nicht die Gesetzlichen Krankenversicherungen und die Solidargemeinschaft der Beitragszahler übernehmen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Montgomery kritisierte zudem das unverantwortliche Verhalten einiger Urlauber etwa auf Mallorca.

Über 100 Länder gelten als "Risikogebiete“"

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat weltweit mehr als 100 Staaten als Gebiete eingestuft, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Aktuell gehören dazu unter anderem Ägypten, Israel, die Türkei, Südafrika und die USA. Bisher müssen Menschen, die aus den Ländern zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne - sofern sie nicht einen negativen Corona-Test vorweisen können, der höchstens 48 Stunden alt ist. Außerdem müssen sie sich bei ihrem Gesundheitsamt melden. Ob die Rückkehrer tatsächlich immer in Quarantäne gehen, ist jedoch fraglich. Deshalb will die Politik hier nachjustieren.

Flughafenmitarbeiter dürfen keine Tests durchführen

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen betont, Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen. "In jedem Fall gilt: Sollten die Gesundheitsbehörden einen - wie auch immer gearteten - Schnelltest anordnen, müsste dieser von den Behörden durchgeführt werden".

Um welche Tests geht es?

Dazu gibt es bislang keine Informationen. Gängige Tests auf eine akute Corona-Infektion sind die sogenannten PCR-Tests. Dabei nehmen Helfer in der Regel mit einem Stäbchen Abstriche aus Nase oder Rachen, die dann auf Erbgut des Erregers Sars-CoV-2 untersucht werden. Diese Tests bieten allerdings nur eine Momentaufnahme.

Es kann vorkommen, dass das Virus bei einem erst kürzlich Infizierten zum Testzeitpunkt noch nicht nachweisbar ist. Zudem kann eine mangelhafte Probennahme zu einem falsch-negativen Resultat führen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach regte jüngst an, einige Tage später bei Hausärzten oder Gesundheitsämtern einen weiteren Test durchzuführen.

Was ist mit "Umsteigern"?

Die Fluggesellschaften verfügen über die Daten der Passagiere, die Reisewege und neben wem sie gesessen haben. Grundsätzlich ließe sich damit nachvollziehen, ob ein Fluggast, der beispielsweise aus Rom kommt, dort auf dem Rückweg aus einem Risikogebiet umgestiegen ist.

Auch Reisende aus "Nicht-Risikogebieten" können infiziert sein

Auch dort besteht das Risiko einer Infektion. So wurde beispielsweise jüngst eine vierköpfige Familie aus Cottbus nach ihrer Rückkehr von einem Mallorca-Urlaub positiv auf das Virus getestet. Gesundheitsexperte Lauterbach hatte sich kürzlich für kostenlose Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern ausgesprochen. "Optimal wäre es, jeden zu testen", sagte er dem Tagesspiegel mit Blick auf Reiserückkehrer an Flughäfen.

Geht es nur um Flugreisende?

Das scheint noch nicht abschließend geklärt. Eine große Frage sei, wie mit Auto-, Bahn- und Schiffsreisenden umgegangen werde, sagte ein Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums. "Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten geht es nicht nur um den Flugverkehr."

Schon heute können sich Reisende testen lassen

Die Möglichkeit gibt es aktuell beispielsweise an den Airports Frankfurt und München. Seit knapp einem Monat können sich Passagiere in Frankfurt auf das Coronavirus testen lassen. Betrieben wird das Testzentrum an Deutschlands größtem Airport von dem Biotechnologie-Unternehmen Centogene. Derzeit werden etwa 1.000 bis 1.500 Tests am Tag durchgeführt. Die Kapazität liege höher und könne ausgebaut werden, falls es nötig sei. Seit dem Start ließen sich etwa 30.000 Menschen überprüfen. Der Test kostet 59 Euro und als Schnellverfahren 139 Euro.

Am Flughafen München gibt es seit Ende Juni ebenfalls die Möglichkeit für Reisende, sich freiwillig und kostenpflichtig testen zu lassen. Derzeit nutzen rund 50 Personen pro Tag das 190 Euro teure Angebot. Die Kapazität der Teststation, die eine Tochtergesellschaft des Flughafens betreibt, ist damit aber weitgehend ausgereizt.

An den Berliner Flughäfen werden voraussichtlich ab kommender Woche Rückkehrer auf das Coronavirus getestet, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller ankündigte.

Was sagen die Fluggesellschaften zu dem Thema?

Sie sehen in Tests eine Chance, den von der Corona-Krise hart getroffenen Luftverkehr wieder in Schwung zu bringen. Das gilt vor allem für die lukrativen Langstreckenverbindungen zwischen den USA und Europa, die wegen der Einreisebeschränkungen in der Pandemie stark eingeschränkt sind.

Die Vorstandschefs großer Fluggesellschaften, darunter auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr, schlugen jüngst in einem offenen Brief an US-Vizepräsident Mike Pence und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson ein koordiniertes gemeinsames Corona-Testprogramm vor.