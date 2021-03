FAQ: Wie geht es weiter mit den Corona-Tests an Schulen?

Nach den Grundschulen dürfen ab Montag auch die weiterführende Schulen wieder öffnen - zumindest in Regionen, in den die Inzidenz unter 100 liegt. Eine umfangreiche Teststrategie soll Ansteckungen in den Schulen vermeiden. Welche Corona-Test-Regelungen an Schulen gelten.

Wie geht es weiter mit den Corona-Tests an Schulen?

Es wird nicht mehr unterschieden zwischen unter 15-Jährigen und älteren Schülern: Alle Schüler sollen sich künftig einmal in der Woche in der Schule selbst testen, im Klassenzimmer oder an einem anderen geeigneten Ort in der Schule. Die Lehrer sollen die Tests beaufsichtigen.

Allerdings gibt es keinen Testzwang, das heißt, bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten zustimmen. Sollten sie das nicht tun, oder auch volljährige Schüler den Test verweigern, dürfen sie trotzdem am Unterricht teilnehmen, schreibt das Kultusministerium. Lehrer und andere an der Schule Beschäftigte sollen sich zweimal pro Woche zuhause testen.

Kritik an der Strategie kommt vor allem von den Lehrervertretern: Der Verband der Schulleiter lehnt es ab, die Verantwortung für ordnungsgemäß durchgeführte Selbsttests zu übernehmen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, angesichts der steigenden Infektionszahlen, die Öffnungsschritte für Schulen zumindest so lange zurückzunehmen, solange die Tests nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind und alle Lehrer geimpft sind.

Wann geht es los mit den Selbsttests an Schulen?

Laut Kultusministerium lautet das Ziel, schon in den beiden Wochen vor den Osterferien möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu testen. Ob das möglich ist, hängt von den einzelnen Schulen ab. Dort müssen die Rahmenbedingungen stimmen, also beispielsweise ausreichend Selbsttests vorhanden sein. Richtig losgehen solle es nach den Osterferien, falls es die Inzidenzzahlen überhaupt erlauben.

Nürnberg kehrt kommende Woche bereits wieder zum Distanzunterricht zurück, weil dort der Inzidenzwert wieder auf über hundert gestiegen ist. Das Angebot für Reihentestungen wurde an den lokalen Testzentren bis zu den Osterferien verlängert.

Was ist bei Erkältung?

Bei Erkältung reicht ein Corona-Selbsttest für einen Schulbesuch nicht aus, darauf hat das Kultusministerium hingewiesen. Vielmehr müssen die Schüler einen negativen Corona-Test vorweisen, der entweder im Testzentrum, in einer Apotheke oder bei einem Arzt durchgeführt wurde. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um einen Schnelltest oder den sichereren PCR-Test handelt.

Nur bei Heuschnupfen oder allergischem Husten ist ein Schulbesuch auch ohne Test möglich. Ausnahmen gelten auch bei einer verstopften Nase ohne Fieber, gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern.

Diese Testpflicht für Erkältete gilt ab Montag auch vor dem Besuch von Kitas und Horten, darauf hatte das Sozialministerium bereits hingewiesen. Wer unter Fieber oder Durchfall leidet, darf Schulen, Kitas oder den Hort nicht besuchen.

Wie kommen die Schüler und Lehrer an die Selbsttests

Die Tests werden vom Land bestellt und an die Kreisverwaltungsbehörden verteilt. Diese wiederum geben sie an die einzelnen Schulen weiter. Das Kultusministerium sicherte zu, dass Schulen, die bisher noch keine Selbsttests erhalten haben, diese in den nächsten Tagen bekommen.

Was passiert bei positivem Ergebnis

Corona-Selbsttests gelten nicht als sonderlich zuverlässig, mögliche sogenannte Super-Spreader, also besonders ansteckende Überträger, sollten aber doch identifiziert werden können. Bei einem positiven Ergebnis muss sich die betreffende Person sofort absondern, das Ergebnis wird dem Gesundheitsamt als Verdachtsfall gemeldet.

Anschließend ist ein zuverlässiger PCR-Test zwingend vorgeschrieben und das Ergebnis muss dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Bei einem negativen Ergebnis können Schüler und Lehrer wieder in die Schule kommen.