Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten ab Samstag

Einreisende aus internationalen Corona-Risikogebieten müssen sich von diesem Samstag an bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen. Das ordnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Laut Spahn ist das angesichts der gestiegenen Infektionszahlen ein zumutbarer Eingriff. Jede Infektion, die über die kostenlosen Tests entdeckt werde, helfe Ansteckungsketten zu durchbrechen, sagte Spahn.

Kostenlose Tests schon seit Samtag möglich

Bereits seit letztem Samstag können sich Reiserückkehrer kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss bisher in Quarantäne oder ein negatives Testergebnis vorweisen.

Tests sollen kostenlos bleiben

Die Tests bleiben auch weiter kostenlos, so Spahn, sie dürften nicht zur sozialen Frage werden. Zuvor hatten nicht nur Politiker der Linken und der FDP, sondern auch aus der CDU gefordert, dass Urlauber die Kosten für ihre Tests selber übernehmen sollten.

Mehr Infizierte in Deutschland seit einigen Tagen

Erstmals seit drei Monaten haben sich in Deutschland wieder mehr als 1.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden angesteckt. Am Tag davor waren es 741. Die Zahlen zeigen, dass die Pandemie noch da ist und weitergeht, so Spahn. Die Testkapazität in Deutschland wurde in den letzten Wochen massiv erhöht.

Wer gegen Testpflicht verstößt, muss mit Bußgeld rechnen