Test- und Impfchaos: Wer trägt die Verantwortung?

Je länger die Pandemie dauert, desto blanker liegen die Nerven. In der Bevölkerung – und auch bei den Politikerinnen und Politikern. Zumal sich das Virus nicht so einfach bekämpfen lässt: Es gibt immer neue Varianten wie zum Beispiel die hochansteckende Mutante B.1.1.7, im Volksmund auch "britische Variante" genannt.

Impfstoff-Beschaffung: EU-Kommission zuständig

Test- und Impfstrategien wurden entwickelt. Die Beschaffung und Bezahlung der Impfdosen ist Aufgabe des Bundes, sprich des Bundesgesundheitsministeriums. Wie viele Impfdosen eingekauft wurden, hat die EU-Kommission verhandelt. Die Bundesrepublik hatte in diesem Zeitraum die EU-Ratspräsidentschaft inne und war in die Verhandlungen maßgeblich mit eingebunden.

Entschieden, wie viel Impfstoff die EU – und damit Deutschland – bekommt, hat nach Rücksprache mit allen Mitgliedsländern die EU-Kommission unter dem Vorsitz von Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

Corona-Impfstoff: Bund kauft ein, Länder impfen

Die Impfdosen werden vom Bund an die Länder verteilt. Nach einem bestimmten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes orientiert. Sind die Impfdosen einmal verteilt, ist das Land für die Abgabe verantwortlich.

Die einzelnen Städte und Kommunen impfen nach der Priorisierungsliste, die das Bundesgesundheitsministerium vorgegeben hat. Allerdings können sie dabei flexibel vorgehen, das heißt, erscheint ein Impfwilliger nicht zum vereinbarten Termin, kann der Impfstoff anderweitig abgegeben werden.

Corona-Tests: Bund sichert Tests, Länder verteilen

Bei den Tests sind die Zuständigkeiten ähnlich wie beim Impfen: Allerdings hat hier der Bund Vorverträge mit Herstellern abgeschlossen, die Tests also nicht komplett eingekauft, aber Garantien gesichert, dass genügend Tests zur Verfügung stehen.

Die Länder müssen diese Tests selbst besorgen – sie bekommen die Kosten vom Bund erstattet. Grundsätzlich muss man hier jedoch zwischen Schnelltests und Selbsttests für Laien unterscheiden.

Verwirrung um Verfügbarkeit von Schnelltests

Antigen-Schnelltests: dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Es sind die etwas unangenehmeren Tests, bei denen ein langes Stäbchen ganz tief entweder in den Rachen oder durch ein Nasenloch eingeführt werden muss. Diese Schnelltests werden bereits seit Herbst in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt. Auch dafür sind die Bundesländer, bzw. die Kommunen und die Städte zuständig.

Kostenlose Schnelltests für alle hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zunächst zum 1. März angekündigt. Nach Protesten einzelner Bundesländer, sie könnten nicht gleichzeitig Schnelltests und Impfzentren koordinieren, nahm Spahn die Ankündigung zurück. Jetzt gilt die Schnelltest-Regelung seit dem 8. März. Ein Schnelltest pro Woche, kostenlos, in Apotheken oder Testzentren. Das stellt viele Bundesländer vor etliche Probleme – sie müssen die notwendige Infrastruktur erst aufbauen.

Bayern testet schon länger - bald auch in Schulen und Kitas

Bayern ist in dieser Beziehung ein Sonderfall: dort wird seit dem Sommer getestet. Erst waren es Reiserückkehrer, nun können in den 96 Testzentren theoretisch jeder und jede getestet werden. Den monatlichen Bedarf schätzt das bayerische Gesundheitsministerium auf rund zehn Millionen Schnelltests. Allerdings sind laut Ministeriumssprecher Schnelltests noch nicht in jedem kommunalen Testzentren verfügbar.

Das Bundesgesundheitsministerium schreibt auf Nachfrage: "150 Millionen Schnelltests liegen laut Herstellerangaben bereits heute auf Halde und können direkt geliefert werden. Die Länder und Kommunen müssen die Tests nur abrufen."

Die Schnelltests sollen auch in Schulen und Kitas eingesetzt werden: es soll einmal pro Woche getestet werden. Auch hier gilt: der Bund stellt sicher, dass es die Tests gibt, verteilen müssen sie die Länder. Jens Spahn hat angeboten, sich selbst als Makler zur Verfügung zu stellen, um die Tests an den Mann und die Frau zu bringen. Für bis zu 800 Millionen Schnelltests liegen laut Bundesministerium für Gesundheit in diesem Jahr Rahmenverträge vor.

Corona-Selbsttests für Laien – Ländersache

Für Selbsttests braucht es kein geschultes Personal. Voraussetzung ist allerdings, dass das Unternehmen, das die Tests auf den Markt bringen will, eine Zertifizierung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vorlegen kann. Im Gegensatz zu Österreich, wo eine einfache Erklärung des Unternehmens ausreicht, besteht das Bundesgesundheitsministerium darauf, dass in Deutschland die Selbst-Tests sicher, wirksam und zertifiziert sind. Die Selbst-Tests für Laien sind nicht kostenlos – sie können in Supermärkten, im Internet oder im Handel erworben werden.

Der Bund hat laut Angaben aus dem Bundesgesundheitsministerium über 200 Millionen Selbst-Tests gesichert – er garantiert auch hier, dass die Länder genügend Selbst-Tests kaufen können. Außerdem bietet der Bund interessierten Bundesländern an, ihnen ein Starter-Test-Kit mit bis zu 10,5 Millionen Selbst-Tests zur Verfügung zu stellen, bis die Länder selbst genug beschafft haben. Die Selbst-Tests könnten dann auch für Schulen und Kitas eingesetzt werden.

Taskforce Testlogistik - zu spät?

Zusätzlich gibt es eine "Taskforce Testlogistik", in die auch das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) eingebunden ist. Sie soll die Verteilung der Selbst-Tests optimieren und koordinieren.

Heftige Kritik gibt es daran, dass diese Task-Force erst jetzt gebildet wurde. Wo man schon seit langem weiß, dass Tests bei der Bekämpfung der Pandemie ähnlich wichtig werden wie das Impfen.

Grundsätzlich gilt: das Impfen und das Testen muss von den Ländern organisiert werden. In den Landkreisen, den Gemeinden, den Städten. Das Bundesgesundheitsministerium hat damit nichts zu tun.