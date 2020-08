Corona-Test-Panne: Kritik an Staatsregierung wächst

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt sich am Vormittag über die schwere Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen informieren. Bei einer Krisensitzung in der Staatskanzlei sind unter anderen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, dabei. Unterdessen macht die Opposition ihrem Ärger über die Übermittlungspanne Luft.

Scharfe Kritik an Huml und Söder

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann, kritisierte, bei der Corona-Bekämpfung sei von der bayerischen Staatsregierung zwar viel angekündigt worden, oft habe aber die Vorbereitung gefehlt. SPD-Generalsekretär Uli Grötsch forderte den Rücktritt von Huml.

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sprach im BR von der größten Panne, die es bei der Pandemie-Bekämpfung in Deutschland bisher gegeben habe. Man habe eine Sicherheit vorgetäuscht, die man nicht liefern konnte. Hartmann griff auch Bayerns Ministerpräsident Söder persönlich scharf an:

"Beim Ankündigen von neuen Maßnahmen kann er keine Pressekonferenz auslassen. Wenn es dann mal schiefläuft, dann schiebt er die Gesundheitsministerin vor. Da hätte ich schon erwartet, dass er das Rückgrat hat, sich selber hinzustellen."

Hartmann: "Peinlich für Bayern"

Mit Blick auf die von Söder geforderten zweiten Corona-Tests, betonte der bayerische Grünen-Fraktionschef, erstmal müssten die Behörden das erste Mal testen richtig managen. Hartmann fügte an: "Und es ist eigentlich peinlich für unser Bundesland, wenn man sich vorstellt, dass die Listen noch händisch erstellt worden sind. Das hätte man durchaus früher wissen müssen."

Spahn: "In außergewöhnlichen Zeiten passieren Fehler"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich relativ zurückhaltend über die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern geäußert. "Ministerpräsident Markus Söder hat ja selbst gesagt, das sei sehr ärgerlich. Das ist ohne Zweifel so. Gleichzeitig ist es so, dass in außergewöhnlichen Zeiten auch Fehler passieren", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Entscheidend sei, dass sie transparent gemacht werden und sie dann schnell behoben werden - und das mache die bayerische Staatsregierung.

Positiv getestet, aber nicht benachrichtigt: Das ist passiert

Die Staatsregierung hatte am Mittwoch eingestehen müssen, dass die Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern deutlich dramatischere Ausmaße haben als bisher bekannt: 44.000 Reiserückkehrer, die im Ausland im Urlaub waren, warteten nach Tests an bayerischen Autobahnen noch auf ihre Ergebnisse, darunter auch 900 nachweislich positiv getestete.

Hauptproblem war laut Bayerns Gesundheitsministerin Huml, dass die Daten der Getesteten zunächst nur händisch auf Papier festgehalten werden konnten.