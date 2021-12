Streit um Sperrstunde an Silvester in Österreich

Der Jahreswechsel um 24 Uhr muss in Österreich dieses Jahr in privaten Räumen oder in trauter Gemeinschaft auf dem Hotelzimmer gefeiert werden. Um 22 Uhr ist Schluss mit lustig – dann heißt es ab aufs Zimmer. Doch je näher der Jahreswechsel rückt, desto lauter kämpfen österreichische Hoteliers und Wirte gegen die vorgegeben Sperrstunde um 22 Uhr. Diese hatte der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein entsprechend der Empfehlung der neuen Covid-Expertenkommission "Gecko" verhängt.

Jetzt fordern Gastronomen ein Einschreiten des Bundeskanzlers. Die Rede ist von "Wahnsinn" und einem "Desaster". Der Minister sei unfähig, setze "Existenzen aufs Spiel" und müsse zurücktreten. Die Forderung aus der Branche: Die Silvester-Sperrstunde soll erst ab 1 Uhr nachts gelten.

Feiern in Bayern?

Die Wellen gingen schon nach der Entscheidung letzte Woche hoch. Jetzt, wenige Tage vor Silvester, eskaliert der Streit. Der Grund: Hotels und Gasthäuser erwarten Stornierungen, weil Gäste keine Lust auf eine einsame Party im Hotelzimmer hätten. Womöglich, so die Vermutung aus der Gastroszene, steigen die Silvesterfeiern nun in Bayern oder in Südtirol, wo das Feiern um Mitternacht möglich ist.

Besonders betroffen sind vor allem die Skigebiete, die traditionell von deutschen Urlaubern aufgesucht werden: das Salzburger Land, die Arlberg Region und in erster Linie Tirol. Dort ruft man inzwischen nach einem Machtwort des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP). Doch anders als in Deutschland besitzt Österreichs Regierungschef keine Richtlinienkompetenz. Nehammer kann also nur an seinen Gesundheitsminister appellieren, die Sperrstunde noch einmal zu überdenken.

Hoteliers: Silvester-Sperrstunde ist absurd

Entsprechend verhalten äußert sich darum auch der Tourismusobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, Mario Gerber, in einem Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA: "Ich appelliere an den Bundeskanzler, mit dem grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein das Gespräch zu suchen, damit er von dieser Regelung wieder absieht". Unterstützung kommt vom ÖVP-Landeshauptmann in Tirol, Günther Platter.

Der spricht von einer "Hauruck-Aktion" und ist der Meinung, die "überfallartige" Entscheidung des Gesundheitsministers zur Sperrstunde werde den "Kampf gegen die Pandemie und Omikron nicht weiterbringen". Absurd nennen Hoteliers die auf 22 Uhr vorgezogene Sperrstunde auch deswegen, weil Hotelgäste den ganzen Tag ohne Probleme in den Sauna- und Wellnessbereichen verbringen dürften, am Abend aber auf Distanz gehen müssten.

Branche warnt vor existenziellen Problemen

Hoteliers und Gastronomen sehen wegen der Pandemie und der insgesamt gesunkenen Lust auf einen Skiurlaub ohnehin große Probleme auf sich zukommen. Die frühe Sperrstunde an Silvester könne diesen Trend noch verstärken. Nach einer aktuellen Umfrage der Hoteliervereinigung unter 600 Betrieben gebe es bei den Übernachtungen mindestens ein Minus von 10 bis 20 Prozent.

Schon an Weihnachten hätten die Buchungen 30 bis 40 Prozent unter dem üblichen Niveau gelegen. Mario Pulker von der Wirtschaftskammer Österreich rechnet in österreichischen Medien vor, dass allein in seinem eigenen Betrieb ein Umsatzrückgang von 50 bis 60 Prozent drohen könnte. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) gibt am 29.12. die wegen der Silvesterregelung drohenden Einnahmeausfälle für die Gesamtbranche mit 40 bis 50 Millionen Euro an.

Virologen haben Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen

Obwohl die auf 22 Uhr vorgezogene Sperrstunde vom neuen Beratungsgremium der österreichischen Bundesregierung "Gecko" empfohlen wurde, gibt es auch kritische Stimmen. So hält die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien die vorgezogene Sperrstunde für wenig effizient. Die Regel, so die Medizinerin, werde so gut wie keinen Einfluss auf die Erkrankungszahlen haben.

Regierung hält an Regelung fest

Die österreichische Bundesregierung zeigt sich dennoch entschlossen und will die Sperrstunden-Regelung nicht mehr in Frage stellen. Bundeskanzler Nehammer teilte mit, es gehe wegen der Omikron-Variante darum, Menschen zu schützen – darum bleibe man bei der eingeschlagenen Linie. Die ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck verwies auf das Beratungsgremium. Deren Vorschläge würden jetzt umgesetzt.