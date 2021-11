Corona: Spahn warnt vor Überlastung des Gesundheitswesens

Heute und morgen wollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder in Lindau über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.

Spahn: "Das Gesundheitswesen schützen"

Vor der Gesundheitsministerkonferenz sagte Jens Spahn im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2: "Jetzt geht es um die Frage, wie vermeiden wir eine Überlastung des Gesundheitswesens. Es geht nicht darum, die Ungeimpften zu ärgern oder zu mobben, wie ich manchmal lese, sondern es geht darum, das Gesundheitswesen, die Pflegekräfte zu schützen [...], damit Patienten gut behandelt werden können."

Als eine Maßnahme nannte Spahn 2G: Nur noch Geimpfte und Genesene können dann beispielsweise an Veranstaltungen teilnehmen oder ins Kino gehen, so Spahn. Das würde regional gelten, da wo es ein hohes Infektionsgeschehen gebe, erklärte Spahn.

Corona-Regeln strenger kontrollieren

Jens Spahn forderte außerdem, dass die 3G-Corona-Regeln strenger kontrolliert werden: "Ich erlebe es zu oft, dass ich in ein Restaurant, eine Veranstaltung komme und alle sagen 'Stimmt schon', aber keiner checkt mal per App."

Pflegeheime sollten etwa durch eine umfassende Testpflicht geschützt werden, so der Gesundheitsminister: "Ich möchte nicht noch einmal das Sterben in den Pflegeheimen erleben müssen wie letztes Jahr." Spahn weiter: "Auch geimpftes und genesenes Personal und Besucher müssen getestet werden."

Mit Verweis auf Erfolge in Israel verteidigte er seinen Vorschlag, allen über 12-Jährigen sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung anzubieten und er mahnte erneut mehr Tempo beim Boostern an: "Ich höre Geschichten aus dem Bekanntenkreis, aber auch im Ministerium erreicht uns das. Wenn 66-Jährige zum Arzt gehen, und vor über sechs Monaten geimpft worden sind, und dann eine Auffrischungsimpfung gerne für sich hätten und dann gesagt wird: 'Gibt es aber erst ab 70' - dann finde ich passt das nicht zu dem, was möglich und notwendig ist." Noch heute Vormittag wird er deshalb mit den Ärzteverbänden in Deutschland darüber ein Gespräch führen, kündigte Spahn an.

Spahn: "Wieder mehr Vorsicht im Alltag"

Spahn plädierte an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen: Es gehe darum, "wieder etwas mehr Vorsicht in den Alltag einkehren zu lassen", sagte er. Man sei mit dem Impfen schon ziemlich weit rausgekommen aus der Pandemie, aber noch sei man in der Pandemie.