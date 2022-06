Corona-Sommerwelle: Lauterbach für mehr Schutz in Pflegeheimen

Angesichts der aktuellen Corona-Sommerwelle sieht Gesundheitsminister Lauterbach schnellen Handlungsbedarf. Nach Beratungen mit Vertretern der Pflegebranche drängt er auf einen verstärkten Corona-Schutz in den Einrichtungen.

Nicht auf Omikron-Impfstoff warten

"Wir müssen jetzt handeln", sagte Lauterbach nach den Gesprächen in Berlin. Rechtlich gibt es dafür im Moment aber keine Verpflichtung. Der Gesundheitsminister warnte aber davor, auf das neue Infektionsschutzgesetz zu warten und appellierte an die Einrichtungsträger, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und Besucher zum Tragen von FFP2-Masken zu verpflichten. Alle Besucher sollten zudem getestet sein, "sonst haben wir in den nächsten Wochen erhebliche Ausbrüche zu erwarten", erklärte Lauterbach. Er verwies darauf, dass die Bürgertests für Besucher von Pflegeheimen auch künftig kostenlos bleiben.

Der Minister pocht außerdem darauf, dass in den Heimen die zweite Auffrischungs-Impfung stärker in den Fokus rückt. Derzeit hätten nur 30 Prozent der Pflegebedürftigen eine solche vierte Impfung, die das Sterblichkeits-Risiko deutlich senke, sagte Lauterbach. Es wäre fahrlässig, hiermit auf erwartete Impfstoffe im Herbst zu warten, die an die hochansteckende Omikron-Variante angepasst seien.

Bayern setzt auf Maskenpflicht und Tests

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte zuletzt unter anderem empfohlen, in Alten- und Pflegeheimen regelmäßig auf Corona zu testen und Betroffene möglichst sofort zu behandeln.

In bayerischen Pflegeeinrichtungen gilt unterdessen ohnehin weiter eine Maskenpflicht. Außerdem ist für den Zugang zu den Einrichtungen ein tagesaktueller Test nötig – das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Auch Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen müssen zweimal pro Woche einen Test vorlegen.

Pflege bereitet sich auf Corona-Herbst vor

Lauterbach verwies zudem auf geplante gesetzliche Regelungen zum Corona-Schutz in der Pflege für den Herbst. Vorgesehen ist unter anderem, dass es in jeder Einrichtung Beauftragte gibt, die die Hygieneregeln, etwa die Test- und Maskenpflicht, kontrollieren. Zudem sollen Medikamente, die Corona-Verläufe bei Infizierten mildern, häufiger eingesetzt werden.

Mit Material von dpa.