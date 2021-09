Corona: So verläuft der Schulstart weltweit nach den Ferien

In Bayern startet das zweite Schuljahr seit Beginn der Corona-Pandemie. Verschiedene Maßnahmen sollen die Gesundheit von Schülern und Lehrern schützen, unter anderem Masken, regelmäßige Tests und teilweise auch Luftfilteranlagen.

Aber was tun andere Länder? Welche Corona-Regeln gelten? Unter welchen Voraussetzungen können Kinder und Jugendliche dort wieder in die Schule zurückkehren? Unsere ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten in China, Großbritannien, Mexiko, Kenia und Russland geben einen Überblick:

China: Maskenpflicht und Schulschließungen

In China sind die Maßnahmen im neuen Schuljahr genauso strikt wie im letzten Jahr. Im Unterricht gilt eine Maskenpflicht. Gibt es in einem Stadtteil einen Corona-Fall, schließen alle Schulen sofort. Fast 90 Prozent der Schulen in China haben 2020 eine Form von Online-Unterricht angeboten. In ländlichen Gebieten hatten allerdings nur 37 Prozent der Kinder Zugang zu einem Computer für den digitalen Unterricht.

Großbritannien: Regelmäßige Tests und kein Homeschooling

In Großbritannien heißt die Devise: fast wieder alles normal. Ältere Kinder werden gebeten, sich zweimal pro Woche testen zu lassen. Sie müssen aber keine Masken tragen. Das gemeinsame Essen wird von der Kantine in das Klassenzimmer verlegt. Sollte ein Kind dennoch an Corona erkranken, muss es natürlich zu Hause bleiben – die Klasse geht aber weiter ganz normal zur Schule. Sprich: kein Homeschooling mehr für die Mitschüler. Es gibt Schätzungen, dass Englands Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr ein Drittel des normalen Lehrumfangs verpasst haben.

Mexiko: Zehntausende Schulen ohne Waschbecken

Das neue Schuljahr in Mexiko beginnt im Moment dort am Höhepunkt der Corona-Pandemie. Aktuell infizieren sich viele Minderjährige mit dem Virus. Deshalb ist die Rückkehr zur Schule freiwillig. Doch das verunsichert gerade die Eltern, die nur das Beste für ihre Kinder wollen. Seit dem Restart vor gut einer Woche wird fast überall wieder Präsenzunterricht angeboten. Doch ein großes Problem sind die wichtigen Hygienevorkehrungen. 62.000 öffentliche Schulen haben nicht mal ein Waschbecken. Außerdem haben sich im Vergleich zum letzten Jahr für das neue Schuljahr fünf Millionen Jugendliche über 15 Jahren weniger zum Schulbesuch angemeldet.

Kenia: Kinder die großen Verlierer der Pandemie

Seit Januar sind alle Schulen wieder offen. Doch 16 Prozent der Mädchen und acht Prozent der Jungen sind nicht an ihre Schulen zurückgekehrt. Die Schulkinder, die oftmals aus armen Verhältnissen stammen, müssen unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders leiden. Ihre Chance auf einen Aufstieg durch Bildung wurde für viele durch das Corona-Virus zunichtegemacht. Hinzu kommt, dass die Ausstattung und Infrastruktur an den meisten Schulen völlig unzureichend sind: Klassenzimmer sind überfüllt, Social Distancing ist quasi unmöglich, Lehrerinnen und Lehrer unterliegen keiner Impfpflicht. Und um verlorene Zeit und Lernstoff aufzuholen, gibt es im neuen Schuljahr vier statt drei Lerneinheiten. Das bedeutet aber auch, dass die Schulgebühren steigen.

Russland: Tägliches Fiebermessen und Abstand

In Russland ist das neue Schuljahr relativ normal gestartet. Der Unterricht findet wieder statt – dafür aber möglichst in getrennten Gruppen und immer im selben Klassenraum. Bevor jedoch der Schultag beginnt, wird bei jeder Schülerin und jedem Schüler die Temperatur gemessen. Doch der Präsenzunterricht sorgt bei einem Viertel der Großstadteltern für Ärger. Sie haben Angst, dass sich ihre Kinder mit dem Virus infizieren. Rund 80 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sind geimpft.