Corona: So soll der Lockdown weniger weh tun

Aktuelle Corona-News finden Sie hier in unserem Ticker.

"Schneller, kleinteiliger, präziser" – diese Worte hat Kanzleramtsminister Helge Braun, CDU, heute häufig benutzt. Sie sollen erklären, wie die Behörden künftig auf neue Corona-Ausbrüche reagieren. Dafür haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen mit dem Kanzleramtschef am Nachmittag auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.

Cluster statt Landkreise

Sollte das Corona-Virus künftig erneut in Pflegeheimen oder auf Schlachthöfen ausbrechen und dort dafür sorgen, dass der Grenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern überschritten wird, sollen Kontakt- und Ausgangssperren lokal verhängt werden. Grundlage dafür ist, dass bei einem Ausbruch mit sogenannten Clustern gearbeitet wird. Die Isolation von Infizierten und die Suche nach Kontaktpersonen geht von den Orten aus, wo es vermutlich zum Ausbruch gekommen ist, neben Unternehmen und Einrichtungen zum Beispiel auch Kirchen oder Vereine. "Das macht sich nicht zwingend an Landkreisgrenzen fest", sagte Kanzleramtschef Helge Braun nach den Gesprächen. Beschränkungen sollten nun zielgerichteter verhängt werden können.

Über 600.000 Menschen waren vom Lockdown in NRW betroffen

Bei dem bisher größten lokalen Corona-Ausbruch auf dem Tönnies-Schlachthof in Nordrhein-Westfalen, hatte die Landesregierung zwei komplette Landkreise in einen teilweisen Lockdown zurückgeschickt. In den Kreisen Warendorf und Gütersloh waren zeitweise rund 640.000 Einwohner betroffen – obwohl das Virus nach jetzigen Erkenntnissen nicht erheblich vom Schlachthof auf die Bevölkerung übergesprungen ist. Solche großen Einschränkungen wegen lokaler Hotspots sollen durch die neuen Regeln vermieden werden.

Dem Lockdown den Schrecken nehmen

Braun sagte, der Fall Tönnies habe gezeigt, dass es möglich ist, innerhalb kurzer Zeit viele Menschen zu testen – auch durch die Hilfe der Bundeswehr. Bei der Nachverfolgung der Kontakte werde der Bund die örtlichen Behörden im Notfall unterstützen. Beschränkungen sollten künftig nicht mehr etliche, sondern nur noch wenige Tage dauern. "Deshalb sollen auch solche Beschränkungen ein Stück weit ihren Schrecken verlieren", sagte Braun.

Kein Corona vom Ballermann

Ein weiteres Thema der Gespräche zwischen Bund und Ländern: Die Gefahr, die von Rückkehrern aus dem Urlaub ausgeht - besonders wenn sie aus Gebieten kommen, wo das Infektionsrisiko höher ist als in Deutschland. Die Ministerpräsidenten fordern vom Gesundheitsministerium nun eine Strategie im Umgang mit solchen Rückkehrern. Kanzleramtschef Braun hat angekündigt, dass es mehr Tests geben solle. Dafür müssen nun Kriterien erarbeitet werden.

Zuletzt hatten auch Bilder von feiernden Touristen auf Mallorca vom vergangenen Wochenende für Empörung gesorgt. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte besorgt reagiert und davor gewarnt, dass Rückkehrer aus solchen Gebieten eine zweite Welle in Deutschland begünstigen könnten, wenn sie infiziert zurück ins Land kommen.