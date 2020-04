Corona: So erleben Kinder in der Türkei den Hausarrest

Kinder in der Türkei dürfen nicht vor die Türe, noch nicht mal, um kurz um den Block zu laufen. Damit geht die Türkei einen Sonderweg. Einen kompletten Shutdown für alle gibt es bis jetzt nur an den Wochenenden. Die Kinder des Landes stellt das vor eine große Veränderung.

Jüngere und Ältere dürfen das Haus nicht mehr verlassen

Der kleine Doruk ist mit seiner Mutter vor ein paar Wochen zu seinen Großeltern gezogen, um diese zu verpflegen. Denn kurz zuvor hatte die türkische Regierung entschieden - alle über 65 Jahren dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Damit war klar, auch der Achtjährige darf nicht mehr raus, um das Virus nicht zu seinen Großeltern zu tragen. Dabei ist er so gerne draußen.

"Früher bin ich zum Basketball-Training gegangen. Jetzt versuche ich zu Hause Basketball zu spielen und die Übungen zu machen", sagt Doruk. Er hat einen kleinen Indoor-Basketball-Korb, an dem er übt, und einen Mini-Heimtrainer. Aber das ist nicht dasselbe. "Ich möchte rausgehen und Eis essen, mit meinen Freunden draußen spielen. Ich vermisse meine Freunde."

Online-Unterricht für die Schulkinder

Aras geht’s ähnlich. Er ist neun Jahre alt, lebt wie Doruk in Istanbul und ist auch seit Wochen unter staatlichem Hausarrest. "In den ersten Tagen der Quarantäne habe ich meine Klassenkameraden sehr vermisst, auch meine Schule und unsere Klassenlehrerin", erzählt Aras. Vor ein paar Wochen hat die Klassenlehrerin mit dem Online-Unterricht angefangen. "Wir haben eine App geladen. Jetzt kann ich meine Freunde alle sehen und auch mit ihnen reden."

Aras hebt den Finger, um sich zu melden, als wäre er im Klassenzimmer. Am Anfang lief das mit dem Online-Unterricht noch nicht so rund mit den 24 Drittklässlern, die alle zugeschaltet sind. Aber jetzt hat die Lehrerin Disziplin reingekriegt.

Sein Tablett ist für den kleinen Aras sein Fenster zur Welt. Denn so richtig viel Abwechslung gibt’s einfach nicht in der Wohnung. "Zu Hause gucke ich Fernsehen, spiele hin und wieder mit meinem Tablet Computerspiele, ich lese Bücher", erzählt Aras.

Niemand weiß, wie es weitergeht

Jetzt sitzt er allerdings gerade am Tisch und schneidet aus einem bunten Stück Papier Formen aus. Dabei schaut er Schulfernsehen. Diesmal ist Bastelstunde angesagt. Mit seinen neun Jahren hat er nicht gleich verstanden, was Corona ist. "Ich habe zuerst gedacht, das Coronavirus wäre ein Computer-Virus, als ich bei meiner Oma davon im Fernsehen gehört hab", so Aras. Dann habe seine Oma ihm erklärt, dass es ein Krankheits-Virus ist. "Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich weiß, was Bakterien sind. Aber ich habe nicht gewusst, dass ein Virus krank machen kann. Ich habe nur Viren auf dem Computer gekannt", erzählt der 9-Jährige weiter.

Menschenleere Gassen in Istanbul

Joshi sitzt auf dem Balkon und schaut auf den Bosporus – eines der wenigen Highlights in diesen Tagen. Der 14-Jährige lebt seit ein paar Jahren mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern in Istanbul. Ein Schulkamerad ist mit seinen Eltern nach Deutschland zurück, als Corona ausbrach. Der darf noch raus, hat er erzählt.

Auch Joshi hat einen Heimtrainer und Online-Unterricht. Außerdem schreibt er einen Blog, normalerweise über seine Reisen. Jetzt geht’s auch um Corona, das Touristen-überschwemmte Istanbul vor der Krise und die menschenleeren Gassen jetzt, die er von einem Fenster aus sehen kann. Joshis Großeltern leben in Deutschland. Wann er zu ihnen reisen kann, wann er überhaupt erstmal wieder vor die Türe darf – das weiß im Moment keiner.

Deutsche Vokabeln im Unterricht: "Bleib zu Hause!"

Bei dem kleinen Doruk hat seine Freundin Duru angerufen – natürlich per Video. Das lenkt ab. Denn für ihn ist eines besonders schlimm: "Meinen Vater nicht umarmen zu können. Meine Mutter sagt, er könnte ein Virusträger sein. Wenn er uns was zu essen bringt, kann ich ihn deshalb nicht umarmen", beklagt Doruk.

Doruk hat in der Schule Deutsch. Und einen wichtigen Satz hat er sich schon gemerkt, der für die Kinder und Jugendlichen in der Türkei in diesen Tagen gilt: "Bleib zu Hause!"