Corona-Situation auf Bayerns Intensivstationen bleibt stabil

RKI registriert weiteren Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 1388

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat derweil einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1388,0 an. Insgesamt wurden 217.815 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet (das sind 28.649 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche). Zum Vergleich: Am Vortag betrug die Inzidenz 1.349,5. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.127,7 (Vormonat: 258,6).

In Bayern liegt der offizielle Inzidenzwert noch etwas höher: Das RKI gibt ihn aktuell mit 1.741,2 an. Alle Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen (03.53 Uhr) wieder. Experten rechnen aber weiterhin mit einer hohen Dunkelziffer, die tatsächlichen Zahlen dürften höher sein. Grund dafür ist, dass Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.