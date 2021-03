Corona-Selbsttests – Bund bietet zweites Starter-Paket an

Als 'Starter-Paket II' bezeichnen Verkehrs- und Gesundheitsministerium das Angebot in ihrem gemeinsamen Brief: Ein Paket, das den Bundesländern helfen soll, sich zügig mit Corona-Selbsttests zu versorgen, die dann unter anderem in Schulen und Kitas zum Einsatz kommen können.

Interessierte Länder sollen bis Freitagmittag "bestellen"

Zwar haben die Länder bereits Millionen von Selbsttests bestellt. Der Bund aber bietet nun an, "die erste Zeit bis zu den Lieferungen aus Ihren eigenen Ausschreibungen zu überbrücken", wie es wörtlich in dem Schreiben heißt, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Noch im März könnten die Länder so 17 Millionen Selbsttests erhalten, im April wäre eine Lieferung von noch einmal bis zu 45 Millionen Tests möglich.

Wie schon beim ersten, zu Wochenbeginn angebotenen 'Starter-Paket I' funktioniert das Ganze nach dem Prinzip: Der Bund reserviert, die Länder zahlen. In diesem Fall wurde eine Vereinbarung mit dem Hersteller Siemens Healthcare getroffen. Der sei in der Lage, bereits ab kommendem Montag wöchentlich zunächst 8,5 Millionen Tests auszuliefern, heißt es in dem Brief. Bei Interesse sollten sich die Bundesländer bis morgen, Freitagmittag beim Hersteller melden.

Selbsttest sind Mangelware, Schnelltests nicht

Hier geht es also um Corona-Selbsttests, auch 'Laientests' genannt, die jeder bei sich zu Hause durchführen kann. Im Unterschied dazu erfolgt bei den 'Schnelltests' die Abnahme durch geschultes Personal. Schnelltests sind laut Bundesregierung ausreichend verfügbar. Die Selbsttests jedoch sind erst seit kurzem auf dem Markt, hier wächst offenbar der Bedarf.

Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, das Testangebot – parallel zu den Impfungen – deutlich auszuweiten, um damit Lockerungsschritte bei den Anti-Corona-Maßnahmen zu erreichen.

Im Rahmen der sogenannten 'Taskforce Testlogistik' hatten Gesundheits- und Verkehrsministerium zu Wochenbeginn ein erstes Starter-Paket mit 10,5 Millionen Selbsttests des Anbieters Roche auf den Weg gebracht.