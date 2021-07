Corona-Schuljahr: Wiederholen oder nicht?

Distanz- oder Wechselunterricht, Homeoffice und das Lernen daheim hat viele Eltern und Kinder an ihre Grenzen gebracht. Lehrerinnen und Lehrer hatten oft nur virtuell mit den Schülern zu tun und konnten weniger Noten vergeben. Lücken im Lernstoff sind so teilweise nicht mal aufgefallen.

Und trotzdem stehen bald die Noten-Konferenzen an und in gut vier Wochen sind Jahreszeugnisse fällig. Die große Frage also: Wie umgehen mit Schülerinnen und Schülern, die dieses Schuljahr eigentlich nicht schaffen würden und sitzenbleiben müssten?

Kultusministerium: Durchfallen soll keiner

Das Bayerische Kultusministerium will Milde walten lassen. Es gilt die Devise, pandemiebedingt soll keiner sitzenbleiben. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) räumte ein, dass es im zu Ende gehenden Schuljahr 2020/2021 Lernrückstände gegeben habe, die nicht in wenigen Wochen aufzuholen seien.

Die sogenannte Sommerschule während der großen Ferien, wo Schülerinnen und Schülern Zusatzunterricht angeboten werde, könne dies nur zum Teil ausgleichen. Er regte an, auch ferienpädagogische Zusatzangebote von Jugendorganisationen anzunehmen.

Lernrückstände oft unbekannt

Nachdem Kinder und Jugendliche hunderte Stunden Präsenzunterricht verpasst haben, sind ihnen erheblich Nachteile entstanden. Den verpassten Stoff im neue Schuljahr wieder aufzuholen, wird schwierig, sagt der Leiter des Nachhilfestudios Studienkreis Weilheim Sascha Henze.

"Ich stelle fest, dass ganz viele der Kinder und Jugendlichen große Ängste haben, die Versetzung ist eine davon, da geht es aber auch um die Angst, wie geht es weiter wenn die Schule normal läuft." Viele würden darüber hinaus ihren Lernstand gar nicht genau kennen, weil sie viel zu wenige Noten bekommen hätten. Durch die fehlende Rückmeldung sei eine Selbsteinschätzung schwer möglich.

Vorrücken auf Probe oder gleich wiederholen?

Was soll man tun, wenn die Leistungen schlecht sind und der ein oder andere 5er im Zeugnis droht? Können Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr überhaupt durchfallen? Ja, wenn die schlechten Leistungen nichts mit der Pandemie zu tun haben, sagt Daniel Zahn, Beratungslehrer für Gymnasien von der Staatlichen Schulberatungsstelle München.

Ganz unabhängig davon, was die Lehrer und Klassenkonferenz entscheide, sei es nach seinen Worten wichtig, zusammen mit den Schülern nach Ursachen für die individuellen Lücken zu suchen. Erst dann könne entschieden werden, ob vielleicht das freiwillige Wiederholen oder der Rücktritt der bessere Schritt sei, oder ob der Rückstand gut nachgeholt werden könne.

Das Kultusministerium teilt mit, dass in diesem Schuljahr großzügig vom Vorrücken auf Probe Gebrauch gemacht werden solle. Das heißt, auch wenn Schüler und Schülerinnen Lerndefizite und schlechte Noten haben, werden sie versetzt. Und man schaut bis Dezember, ob sie das Klassenziel erreichen.

Freiwilliges Wiederholen bringt Schulen an Kapazitätsgrenzen

Manche Schüler haben bereits entschieden, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen. Wie viele es insgesamt sind, ist erst am Ende des Schuljahres bekannt. Doch nicht alle Schulen können beliebig viele Wiederholer zulassen.

"Wir haben im Durchschnitt Klassenstärken von 27 bis 30 Kindern", sagt Angela Richter, Direktorin der Benedictus-Realschule in Tutzing. "Dementsprechend sind die Klassenzimmer ausgelegt. Das heißt: Ich kann keine 40 Kinder in eine Klasse setzen." Auch Klassen zu teilen, sei nicht ohne weiteres möglich, fügt sie hinzu. Der Grund: Sie haben dafür keine Lehrkräfte.