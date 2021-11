Corona: Scholz plant Milliardenprämie für Pflegekräfte

Die Ampel-Koalition plant in der Corona-Pandemie einen Krisenstab und ein zusätzliches Expertengremium. "Wir werden das Krisenmanagement der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie neu ordnen", heißt es im Entwurf des Koalitionsvertrages. Dafür will der voraussichtliche nächste Kanzler Olaf Scholz einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab und einen im Gesundheitsministerium angesiedelten interdisziplinär besetzten Wissenschaftsrat einrichten, der die Lage bei Bedarf täglich aktuell bewerten soll.

Mehr Geld und Impfpflicht für Pflegepersonal

Zudem will die Ampel-Koalition in der Corona-Pandemie eine Bonuszahlung für Pflegekräfte veranlassen. Dafür würden "erstmal eine Milliarde Euro" bereitgestellt, so Scholz. Darüber hinaus will die rot-grün-schwarze Koalition darauf hinwirken, die Löhne in der Pflegebranche zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Geplant ist zudem eine Impfpflicht in Pflegeheimen. Eine Ausweitung der Impfpflicht auf weitere Bereiche der Gesellschaft will die wahrscheinliche Regierung in spe prüfen.