Corona: Rufe nach Impfpflicht werden lauter

Özedmir: Impfpflicht darf kein Tabu sein

Der voraussichtlich künftige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich ebenfalls offen für eine Impfpflicht gezeigt. "Das Tabu Impfpflicht kann kein Tabu sein", sagte er am Sonntag im Deutschlandfunk. Denen, die sich nicht impfen lassen wollen, sage er, Freiheit gehe auch einher mit Verantwortung. Man werde nicht zulassen, dass diejenigen, die sich diszipliniert verhalten, die an Wissenschaft glauben, die nicht dran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die weiterhin leiden müssen unter denjenigen, die glauben, dass sie Sonderrechte genießen, so Özdemir.

Auch der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich in der "Bild am Sonntag" für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. In einem ersten Schritt solle die Politik noch vor Weihnachten dafür sorgen, dass Mitarbeiter von Kliniken, von Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen sich impfen lassen müssten.

Laut Verdi-Chef Frank Wernecke würde eine Impfpflicht in der Pflege und in Gesundheitsberufen jedoch nichts bringen, weil die Impfquote in diesen Berufsgruppen ohnehin schon sehr hoch sei.

Stimmen der Linken für Impfpflicht

Auch in der Linkspartei gibt es Forderungen nach einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus. Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow sprach sich gemeinsam mit anderen Vertretern der Partei in einem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlichten Beitrag für eine allgemeine, statt einer berufsbezogenen Impfpflicht aus. Dabei gehe es aber nicht um eine Impfung mit körperlichem Zwang. Eine Impfpflicht sei jedoch die "Ultima Ratio zur Bewältigung des Pandemiegeschehens". Unterzeichnet haben auch der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff, die Erfurter Gesundheitsministerin Heike Werner sowie der Berliner Arbeits-Staatssekretär Alexander Fischer.

Bislang spricht sich die Linkspartei nicht generell für eine Impfpflicht aus. Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke hat eine Impfprämie von 500 Euro vorgeschlagen. Die frühere Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hingegen lehnt persönlich eine Impfung ab, stößt damit aber wiederum auf Widerspruch der Parteiführung. Laut der "taz" will der Parteivorstand der Linken auf einer Sondersitzung am Dienstagabend über die aktuelle Corona-Situation und notwendige Maßnahmen diskutieren.

Auch die FDP diskutiert darüber, ob in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden soll. Das sagte Generalsekretär Volker Wissing im BR24 Interview der Woche.

Wirtschaftsinstitut: Lösung liegt in raschem Impffortschritt

Unterdessen drängt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Politik zu einer raschen Entscheidung über eine Impfpflicht. Impffortschritte seien Voraussetzung für ein kräftiges Wachstum der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr. Das ständige Stop-and-go des Wirtschaftslebens müsse 2022 "endlich ein Ende finden", so der IW-Direktor Michael Hüther. Erneute Lockdowns gelte es unbedingt zu vermeiden. Die Lösung liege in einem raschen Impffortschritt.

Impfquote derzeit bei 68,4 Prozent

Aktuell haben laut Daten des Robert Koch-Instituts insgesamt 68,4 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollen Impfschutz gegen Covid-19, 71,1 Prozent mindestens einmal.