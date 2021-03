RKI: Inzidenz jetzt bundesweit bei 95,6 - Bayern schon über 100

Neuinfektionen: Deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorwoche

Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17.482 Corona-Neuinfektionen - das sind knapp 5.000 mehr als vor genau einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert.

Vor vier Wochen, am 19. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 56,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.