Corona-Regeln: Zwei Länder preschen vor - Kritik aus Bayern

Die angekündigten Alleingänge von Baden-Württemberg und Niedersachsen bei den Corona-Regeln stoßen bei der bayerischen Staatsregierung auf Kritik. Beide Länder wollen sich von den bisherigen Stufenplänen auf Basis der Sieben-Tage-Inzidenz verabschieden und neue Bewertungsmaßstäbe definieren.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mahnt dagegen ein einheitliches Vorgehen in Deutschland an: Ein "Flickenteppich der Parameter in den Ländern" müsse vermieden werden, sagte er dem "Main-Echo" und der "Augsburger Allgemeinen".

Abkehr von der Inzidenz im Südwesten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nicht auf einen neuen Bewertungsmaßstab in der Corona-Politik einigen können. Beschlossen wurde dafür, dass spätestens ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 für viele Innenräume die 3G-Regel gelten soll: Zutritt dürfen dann nur noch vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete bekommen.

In Baden-Württemberg soll die 3G-Regel schon ab Montag ganz unabhängig von der Inzidenz gelten - zugleich sollen noch bestehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegfallen. Bereits am Mittwoch teilte das Sozialministerium mit, die Inzidenz werde in der neuen Corona-Verordnung nicht mehr "als ordnungspolitisches Instrument" auftauchen. "Von 16. August an können alle Menschen, unabhängig von der jeweiligen Inzidenz, am gesellschaftlichen Leben teilhaben - allerdings unter einer Bedingung: geimpft, genesen oder getestet." Veröffentlicht werden soll die neue Verordnung am Samstag.

Discos: In Bayern geschlossen, in Baden-Württemberg bald voll ausgelastet

Während beispielsweise in Bayern Discos auf absehbare Zeit weiter komplett geschlossen bleiben müssen, darf in Baden-Württemberg sogar in vollen Klubs getanzt werden: "So ist zum Beispiel vorgesehen, dass es bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Klubs und Diskotheken keine Personenobergrenze mehr geben soll, die Einrichtungen können unter Vollauslastung öffnen", twitterte das Sozialministerium. Wer weder vollständig geimpft oder genesen ist, werde in diesen Fällen aber einen negativen PCR-Test vorlegen müssen.

Für Restaurant-Besuche, Friseur-Termine oder körpernahe Dienstleistungen werde dagegen wohl ein Antigen-Schnelltest reichen. "Die Kinder sind frei, die müssen sich nicht testen lassen", sagte der Amtschef im baden-württembergischen Sozialministerium, Uwe Lahl, dem SWR. Schülerinnen und Schüler würden nach den Ferien zweimal pro Woche in den Schulen getestet. Das reiche auch für Restaurantbesuche außerhalb der Unterrichtszeit aus. Es müsse lediglich ein Schülerausweis oder eine Bescheinigung vorgelegt werden. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, seien sowieso weiterhin von der Testpflicht ausgenommen.

Vorerst keine Kontaktbeschränkungen mehr im Südwesten

Auch die Kontaktbeschränkungen werden sich von Montag an im bayerischen Neu-Ulm deutlich vom angrenzenden Ulm in Baden-Württemberg unterscheiden. In Bayern gilt derzeit, dass sich bei einer Inzidenz zwischen 0 und 50 maximal zehn Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen dürfen, bei einer höheren Inzidenz sind höchstens zehn Menschen aus drei Hausalten erlaubt. Baden-Württemberg schafft Beschränkungen für private Treffen vorerst komplett ab. "Das gilt für die gesamte Bevölkerung", erläuterte Lahl im SWR-Interview. Es könne allerdings sein, dass es irgendwann Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben werde - und zwar dann, wenn bei ihnen eine zu hohe Infektionsrate festgestellt würde.

Kindergärten sollen in Baden-Württemberg auch bei einer hohen Inzidenz geöffnet bleiben: Das Kultusministerium teilte mit, dass die "Betriebsuntersagung ab einem Inzidenzwert von 165" aus der entsprechenden Verordnung gestrichen werde. Lahl kündigte an, das Land werde einen neuen "Indikator" entwickeln. Künftig solle neben der Inzidenz auch die Zahl der Corona-Kranken in Kliniken, die Zahl der Intensivpatienten, aber auch der Anteil der Geimpften ausgewertet werden. Aus diesen Faktoren solle das Risiko für die Bevölkerung eingeschätzt werden.

Niedersachsen will "ganz andere Philosophie"

Auch Niedersachsen hat angekündigt, sich vom bisherigen Corona-Stufenplan zu verabschieden. Staatskanzleichef Jörg Mielke (SPD) kündigte Mitte der Woche an, die Landesregierung werde die Corona-Verordnung bis 25. August "neu schreiben". Dafür solle ein neuer Bewertungsmaßstab entwickelt werden, der die Inzidenz auch mit anderen Parametern in Relation setzte - zum Beispiel der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Über eine geeignete Formel werde noch beraten. Mielke sprach von einer "ganz anderen Philosophie" als bisher.

Niedersachsen hatte bereits beim Bund-Länder-Gipfel darauf bestanden, in das gemeinsame Beschlusspapier eine Protokollnotiz aufzunehmen. Dort wird festgehalten, dass das Land einen "neuen Maßstab zur Einschätzung des Pandemiegeschehens anstelle der alleinigen Inzidenzbetrachtung für die Zukunft für geboten" hält.

Mielke betonte, für die vollständig Geimpften könne man weitgehende Einschränkungen nicht mehr rechtfertigen. "Für deren Freiheiten und die Möglichkeiten, sich zu betätigen, spielen Inzidenzen und Stufen, die man daraus ableitet, überhaupt keine Rolle."

Holetschek: Inzidenz ein wichtiger Frühwarnwert

Auch Bayern pocht zwar darauf, den Bewertungsmaßstab zu überarbeiten, misst der Inzidenz aber nach wie vor eine zentrale Bedeutung bei. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte schon nach dem Bund-Länder-Gipfel betont, ohne Inzidenz gehe es nicht. "Weil die Inzidenz ist einfach die Zahl der Infektionen." Bisher sei "noch keine Glücksformel" gefunden worden, die die unterschiedlichen Parameter "ins Lot bringt".

Holetschek sagte, die Inzidenz sei nach wie vor "ein wichtiger Seismograph, ein Frühwarnwert". Dieser müsse ergänzt werden, um die Impfquote und die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Der Minister rief die Bundesregierung auf, ein solches Modell zu entwickeln, um die Corona-Pandemie möglichst einheitlich zu bekämpfen. Der Bund solle "hier rasch tätig werden".

Nur geringe Änderung der Corona-Verordnung in Bayern

Bayern will die Bund-Länder-Beschlüsse laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) "eins zu eins umsetzen". Ohnehin ändere sich nicht viel, sagte er dem "Münchner Merkur". "Die Testpflicht gilt schon, wir passen lediglich die Inzidenzgrenze an." Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht bisher einen Test ab einem örtlichen Inzidenzwert von 50, jetzt soll die Grenze auf 35 gesenkt werden. Somit bleibt es im Freistaat vorerst am inzidenzabhängigen Stufenmodell.

Baden-Württemberg setzt also einerseits auf eine schärfere Testpflicht für Ungeimpfte als Bayern - da sie inzidenzunabhängig sein wird. Andererseits lockert das Nachbarbundesland gleichzeitig in einem Maße, wie es in Bayern derzeit schwer vorstellbar ist.

Beispiel Diskotheken: Während sie im Südwesten für Genesene, Geimpfte und Getestete (3G) jetzt schon komplett öffnen sollen, hatte Söder für den Herbst in Aussicht gestellt, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen ausschließlich für Geimpfte und Genesene wieder aufsperren dürfen. Söder plädierte nach dem Corona-Gipfel grundsätzlich dafür, stärker auf 2G als auf 3G zu setzen.

Lange Zeit war Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für Söder ein wichtiger Verbündeter in der Corona-Politik. Im vergangenen Jahr erklärte er, Kretschmann, Kanzlerin Merkel und sich selbst zur "Gemeinschaft der Umsichtigen". Noch in diesem Frühjahr hatten Söder und Kretschmann in einem gemeinsamen Brief an ihre 14 Länderkolleginnen und -kollegen zu einheitlichem Handeln aufgerufen und gefordert, die damals beschlossene Corona-Notbremse konsequent umzusetzen.