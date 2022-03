Corona-Regeln: Wie es ab 20. März weitergeht

Die einen hoffen auf die Rückkehr zu mehr Normalität, andere fürchten eine Explosion der Corona-Zahlen: Die Bundesbürger blicken mit sehr unterschiedlichen Gefühlen auf den 20. März, an dem laut Bund-Länder-Beschluss alle "tiefgreifenden" Corona-Beschränkungen enden sollen. Im Laufe dieser Woche soll das Infektionsschutzgesetz im Bundestag geändert werden, für Donnerstag ist zudem eine Ministerpräsidentenkonferenz geplant.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) den Entwurf erarbeitet hat, versicherte zuletzt mehrfach, dass es angesichts steigender Corona-Zahlen "keinen Freedom Day" gebe könne und werde. Das neue Gesetz erlaube den Ländern "übergangslos Schutzmaßnahmen". Buschmann dagegen sprach vergangene Woche davon, dass es dagegen im normalen Alltagsleben der Menschen "so gut wie keine Einschränkungen mehr geben" werde - allerdings blieben die Länder handlungsfähig in konkreten Gefahrensituationen. Wenige Tage vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes sind zentrale Fragen noch offen. Was ist konkret geplant? Welche Regeln erwarten uns? Wie geht es in Bayern weiter? Ein Überblick.

Übergangsfrist bis 2. April

Zwar sollen die Änderungen am Infektionsschutz und damit die neuen Corona-Regeln am 20. März in Kraft treten - die Bundesländer bekommen aber die Möglichkeit, ihre bisherigen Corona-Verordnungen noch einmal bis einschließlich 2. April zu verlängern. Das soll den Ländern ausreichend Zeit geben, die neuen Regelungen umzusetzen. Inwieweit die Bundesländer diese Frist voll ausreizen, ist bisher noch unklar.

Bundesweit einheitlicher Basisschutz möglich

Bundesweit einheitlich soll anschließend nur ein "Basisschutz" greifen: Möglich bleibt eine Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr. Auch in Zügen und Flugzeugen sollen weiterhin Masken getragen werden. Die Möglichkeit einer flächendeckenden Maskenpflicht an Schulen ist aktuell nicht vorgesehen. Es kann aber eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen angeordnet werden.

Nicht nur mehreren Ländern, sondern auch Teilen der Ampelkoalition gehen die Möglichkeiten des Basisschutzes nicht weit genug. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen warb in einem Interview dafür, den Gesetzentwurf noch einmal anzupassen "und die Maskenpflicht in Innenräumen als Basisschutzmaßnahme beizubehalten". Auch Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach sich für "eine breitere Regelung" bei der Maskenpflicht aus.

Schärfere Maßnahmen für "Hotspots"

Darüber hinaus soll eine "Hotspotregelung" den Ländern strengere Maßnahmen erlauben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landtag für eine "konkret zu benennenden Gebietskörperschaft" die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Dies kann laut Lauterbach für eine Stadt, einen Landkreis, eine Region oder auch ein ganzes Bundesland gelten.

Auf dieser Grundlage können die Länder dann weitergehende Maskenpflichten, ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter im öffentlichen Raum sowie 3G- und 2G-Zugangsbeschränkungen anordnen. Auch Hygienekonzepte können verlangt werden, die "die Vermeidung unnötiger Kontakte vorsehen können".

Nach Meinung von Lauterbach ein ausreichendes Instrumentarium: "Es sind die Maßnahmen, die wir immer einsetzen, wenn es schwere Ausbrüche gibt oder die Inzidenz steigt", sagte der Minister am Freitag. Im Vergleich zum aktuellen Gesetz sei einzig auf Kontaktbeschränkungen verzichtet worden. "Die ist aber zum Schluss auch kaum mehr eingesetzt worden und lässt sich auch sehr schwer kontrollieren." Das neue Gesetz sei aber "nur so gut, wie die Landtage es anwenden".

Wann darf die Hotspot-Regelung angewendet werden?

Damit die Länder von der Hotspot-Regelung Gebrauch machen dürfen, muss laut dem geplanten Gesetz eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Entweder muss in einer Region die Ausbreitung einer gefährlicheren Virusvariante festgestellt werden. Oder es muss dort "aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder einem besonders starken Anstieg an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten" in der jeweiligen Region oder dem Land drohen. Konkrete Grenzwerte sieht der Gesetzentwurf dabei nicht vor.

Ministerien deuten Gesetz sehr unterschiedlich

Die Interpretation dieser zweiten Voraussetzungen dürfte zum Knack- und möglicherweise auch Streitpunkt der weiteren Corona-Politik werden. Denn auch innerhalb der Ampelkoalition wird diese Passage sehr unterschiedlich gedeutet. Lauterbach sprach davon, dass strengere Maßnahmen bei "steigender Inzidenz und drohender Krankenhausüberlastung oder hoher Inzidenz und steigender Krankenhausbelastung" möglich seien. Er rief daher die Länder am Freitag dazu auf, Hotspot-Regelungen jetzt schon vorzubereiten. "Bei der Entwicklung der Fallzahlen erwarte ich Hotspots in zahlreichen Bundesländern", sagte der SPD-Politiker. Heute bekräftigte sein Ministerium erneut, mit dem geänderten Gesetz könnten die Länder "übergangslos Schutzmaßnahmen" ergreifen.

FDP-Chef Christian Lindner wertet die Lage anders. Der Orientierungspunkt für die Pandemiebekämpfung sei die Situation des Gesundheitswesens, sagte er: "Und unser Gesundheitswesen ist sicherlich in Anspruch genommen, aber Gott sei dank haben wir keine strukturelle Überlastung gegenwärtig zu befürchten."

In klarem Widerspruch zu Lauterbachs Worten steht eine Analyse aus dem Bundesjustizministerium. Das Papier verweist laut einem Bericht der "Welt" darauf, die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes erlaube strengere Schutzmaßnahmen nicht bei stark steigender Fallzahl, sondern nur bei drohender Überlastung der Krankenhäuser. In dem vierseitigen Dokument werde der "Ausnahmecharakter" der Hotspot-Regelung betont - ihre Anwendung sei nur "unter hohen Hürden" möglich. Vor einer Einstufung von Hotspots müsse zudem die Anwendung milderer Mittel geprüft werden - wie zum Beispiel, ob auf Krankenhauskapazitäten außerhalb des betroffenen Gebietes zurückgegriffen werden könne.

Was sagen die Länder?

Mehrere Ministerpräsidenten kritisierten den Ampel-Entwurf in den vergangenen Tagen scharf und forderten mehr Kompetenzen für die Landesregierungen. Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete die Pläne als "grob fahrlässig". Sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) sagte: "Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt."

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte heute seine Kritik: "So, wie es jetzt aussieht, laufen wir auf eine Superspreader-Zeit hinaus." Der Instrumentenkasten reiche nicht aus, damit die Länder Corona-Schutzpolitik betreiben können. Der CSU-Politiker fürchtet, zu wenig Möglichkeiten, um "eine Schließung im schlimmsten Fall als Notbremse" anordnen zu können.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte mehrfach die Vorgabe, dass Landesregierungen bei der Hotspot-Regelung zunächst einen Beschluss des jeweiligen Landesparlaments benötigen sollen, um strengere Einschränkungen auf den Weg zu bringen. Das erschwere es den Ländern, schnell auf gefährliche Entwicklungen zu reagieren. Lauterbach wies diesen Vorwurf zurück. "Ein Teil der Kritik der Landesregierungen geht auch darauf zurück, dass das die Landesparlamente bemüht werden müssen. Das ist aber aus meiner Sicht sogar ein Fortschritt." Denn wenn eine Gefahrenlage von der Regierung und den Landesparlaments beschlossen werde, "dann ist es auch sicher vor Gericht".

Geht Bayern einen Sonderweg?

Medienberichten zufolge wollen beispielsweise Brandenburg und Rheinland-Pfalz die Übergangsregelung ausschöpfen ihre bisherigen Schutzmaß vorerst beibehalten. Das bayerische Kabinett berät am Dienstagvormittag über das weitere Vorgehen, später hält Ministerpräsident Markus Söder eine Regierungserklärung im Landtag - "zur aktuellen Lage angesichts des Krieges in der Ukraine und den Entscheidungen zu Corona".

Holetschek sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Ob Bayern einen Sonderweg geht, wird an diesem Dienstag ein Thema in der Kabinettsitzung sein." Die Staatsregierung werde alles bewerten und besprechen, "ob es in Bayern bis 2. April bestimmte Übergangsregeln geben wird". Auf dieser Grundlage werde wir die Infektionsschutzverordnung entsprechend angepasst. Laut Holetschek würde sich Bayern wünschen, "dass die Maskenpflicht beim Einkaufen bleibt", auch bei Veranstaltungen wäre dies "immer noch ein gutes Instrument".

Dissens in der bayerischen Koalition

Welche Entscheidungen das bayerische Kabinett trifft, wird mit Spannung erwartet. Denn die Freien Wähler (FW) sind bei den Corona-Regeln eigentlich der FDP näher als dem Koalitionspartner CSU und wünschen sich schnelle Lockerungen, insbesondere an Schulen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion, Fabian Mehring, sieht zwar einen Dissens in der Koalition – der betreffe aber lediglich die "Reihenfolge dessen, wie wir Bayerns Rückweg zur Normalität gestalten". Die Freien Wähler hatten vor der letzten Kabinettssitzung vollmundig erklärt, dass die Maskenpflicht im Unterricht abgeschafft würde, konnten sich aber gegen die CSU nicht durchsetzen. Der CSU wirft Mehring daher vor, dass sie "feiernden Erwachsenen in Diskotheken und Fußballstadien den Vorzug einräumen." Die Freien Wähler geben sich aber betont gelassen, weil der Bund und sie die gleiche Position in Sachen Corona-Politik vertreten.

Holetschek will sich aktuell nicht festlegen, wie es nächste Woche mit der Maskenpflicht an den Schulen weitergeht. "Das ist eine Frage, die wir im Ministerrat diskutieren. Dazu will ich noch keine definitive Aussage treffen", sagte er. Aus infektiologischer Sicht könne man die Lage anders bewerten als die Freien Wähler und ihr Chef Hubert Aiwanger.

Erwartung der Opposition

Die bayerische Opposition formuliert sehr unterschiedliche Erwartungen an die Staatsregierung. Grünen-Fraktionschefin Fraktionschefin Katharina Schulze verlangt angesichts einer 7-Tage-Inzidenz von fast 2.000 in Bayern, dass "Herr Söder diese Chance nutzt und das Handwerkszeug in die Hand nimmt, das ihm aus Berlin auf den Tisch gelegt wird." Für ihre Fraktion bedeute das: "Masken auch weiter Pflicht in öffentlichen Innenräumen wie zum Beispiel Supermärkte".

Dagegen forderte AfD-Gesundheitsexperte im Landtag, Andreas Winhart, die Staatsregierung auf, "sich auf Bundesebene gegen Lauterbachs Willkür und Corona-Besessenheit zu stellen". Die AfD drängt seit Monaten auf die Aufhbung der meisten Corona-Beschränkungen. Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen wies derweil Befürchtungen zurück, in Bayern könnte es langfristig scharfe Maßnahmen geben: "Auch die bayerische Staatsregierung wird sich ans Gesetz halten müssen."