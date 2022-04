Osterferien: Aktuelle Corona-Regeln in Österreich

Skifahren in Tirol, Wandern oder ein Städtetrip nach Salzburg – wer seinen Urlaub in Österreich verbringen will, der braucht für die Einreise einen gültigen 3G-Nachweis. Das bedeutet: Geimpft, genesen oder getestet. Gültig sind ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test oder ein 24 Stunden alter Antigentest. Das gilt auch für Tagesausflügler.

Kinder bis zwölf Jahre sind von der 3G-Regelung ausgenommen. Für die Durchreise ist übrigens kein 3G-Nachweis nötig – zumindest, wenn man nur für eine neue Tankfüllung oder den Gang zur Toilette stehen bleibt.

In Österreich gilt wieder Maskenpflicht

Generell gilt bei einem Urlaub in Österreich: FFP2-Maske nicht vergessen. Denn seit dem 24. März gelten in Österreich wieder strengere Regeln. Unter anderem gibt es eine FFP2-Maskenpflicht für Innenräume, also unter anderem für Seilbahnen mit geschlossenen Kabinen, Hotels und Restaurants. Zutrittsbeschränkungen gibt es grundsätzlich keine mehr. Wer allerdings im großen Stil Après-Ski feiern möchte oder auf eine Hochzeit mit mehr als 100 Gästen eingeladen ist, für den gilt entweder eine FFP2-Maskenpflicht oder eine 3G-Kontrolle – das darf der Gastgeber entscheiden.

Sonderfall Wien

Achtung bei einem Städtetrip nach Wien: Dort gibt es nochmal strengere Regeln als im Rest des Landes. So ist beispielsweise der PCR-Test nur 48 Stunden lang gültig. Außerdem gibt es in Bars, Clubs und Restaurants die 2G-Regel. Rein kommt also nur, wer geimpft oder genesen ist. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 50 Menschen müssen außerdem FFP2-Masken getragen werden. Wichtig ist: Die aktuellen Corona-Regeln gelten zunächst bis zum 16. April. Wer danach einreist oder länger bleibt, sollte daher wachsam bleiben.