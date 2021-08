Italien: Nur noch mit Greenpass in Bars und Restaurants

Angelo Lepri aus Rom gehört zu denjenigen, die Schwierigkeiten haben mit den neuen Regeln. "Wir Gastronomen", sagt der Besitzer der Espresso-Bar "L’incontro" in der Nähe des Vatikans, "müssen jetzt eine Arbeit machen, die nicht unsere ist: Wir müssen kontrollieren, nach Dokumenten fragen."

Ab 6. August sind die Gastronomen in Italien verpflichtet zu kontrollieren, ob ihre Kundinnen und Kunden eine Anti-Covid-Bescheinigung haben, den sogenannten Greenpass. Er entspricht dem Anti-Covid-Zertifikat der Europäischen Union, mit dem nachgewiesen wird, ob jemand entweder gegen Covid geimpft oder von einer Covid-Erkrankung geheilt ist beziehungsweise in den vergangenen 48 Stunden negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Den italienischen Greenpass gibt es bereits 14 Tage nach der ersten Impfdosis.

Zutritt nur noch mit Greenpass

Dieser Greenpass ist in Italien die Voraussetzung dafür, um im sich Innenbereich von Bars und Restaurants an die Tische setzen zu dürfen. Wenn die Betreiber nicht kontrollieren, drohen ihnen saftige Bußgelder in Höhe von bis zu 400 Euro. Pflicht ist der Greenpass auch für den Eintritt in Kultureinrichtungen wie Museen oder Ausstellungen, ebenso für Wellness- und Fitnesszentren oder den Besuch von Konzerten und Stadien. Nicht nur Erwachsene brauchen den Greenpass, sondern alle, die älter als zwölf Jahre sind. Haben sie ihn nicht, kommen sie in keine Bar, kein Restaurant und kein Museum.

Wichtig: Die Außenbereiche der Bars und Restaurants sind von der Greenpass-Pflicht ausgenommen. Also beispielsweise in einer Strandbar unter freiem Himmel oder auf der Terrasse eines Restaurants wird nicht kontrolliert, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Eine weitere Ausnahme: Der bei den Italienerinnen und Italienern so beliebte schnelle Espresso im Stehen am Tresen ist weiterhin möglich. Die Gesetzesregelung bezieht sich ausdrücklich auf Essen und Trinken im Sitzen und in Innenräumen. Kein Greenpass notwendig ist auch für den Zugang und den Aufenthalt in Hotels. Freiluftbäder sind ebenfalls Greenpass-frei. In Hallenbädern dagegen muss eine Anti-Covid-Bescheinigung vorgezeigt werden.

Erste Impfdosis reicht schon für Dokument

Der italienische Greenpass ist kein neues Dokument, sondern ist im Grunde das Anti-Covid-Zertifikat der Europäischen Union für alle Geimpfte, Genesene und Geteste. Er wird im jeweiligen Heimatland ausgestellt. Wer also nach Italien will, sollte sich das Zertifikat vor der Abreise besorgen. In Deutschland kann man sich das europäische Anti-Covid-Zertifikat beispielsweise über die CovPass-App des Robert-Koch-Instituts herunterladen. Der QR-Code der App dient in Italien dann als Greenpass, als digitaler Nachweis über Impfung (eine Dosis vor mindestens 14 Tagen ist ausreichend), Genesung oder Test. Aber auch ein Papierausdruck des europäischen Anti-Covid-Zertifikats mit dem entsprechenden QR-Code wird anerkannt.

Alle dagegen, die mit einer deutschen Impfbescheinigung auf Papier in ein Restaurant wollen, sind von der Kulanz und den Fremdsprachenkenntnissen des betreffenden Gastronomen abhängig. Im Grunde ist dies einem Impfnachweis per Greenpass gleichwertig, die Gastronomen in Italien aber sind angehalten, den QR-Code des europäischen Anti-Covid-Zertifikats zu kontrollieren.

Dass dieses europäische Anti-Covid-Zertifikat nicht in allen EU-Ländern verbreitet ist, stößt zwischen Bozen und Palermo auf Unverständnis. Denn in Italien bekomme alle automatisch 14 Tage nach ihrer Impfung das europäische Zertifikat mit QR-Code auf das Handy geschickt. Wer kein Handy hat, kann es sich mit persönlichen Zugangsdaten bei den italienischen Gesundheitsbehörden aus dem Internet herunterladen.

Auswirkung auf Impfbereitschaft

Vor allem Gastronomen haben in Italien landesweit gegen die Greenpass-Pflicht protestiert. Ministerpräsident Mario Draghi dagegen verteidigt die Maßnahme. "Der Greenpass", sagt der Regierungschef, "ist keine Willkür. Er ist die Voraussetzung, um die wirtschaftlichen Aktivitäten offen zu halten". Die Impfbereitschaft im Land hat sich durch den Greenpass deutlich erhöht. Nachdem die Regierung die Zugangsbeschränkungen zu Bars und Restaurants angekündigt hat, gingen die Anmeldungen für Anti-Corona-Impfungen steil nach oben. Derzeit haben in Italien rund 65 Prozent der Menschen zumindest ihre erste Anti-Covid-Impfung erhalten, die Voraussetzung für den Greenpass ist.

Bei den ab Freitag vorgeschriebenen Kontrollen will, trotz aller Skepsis, auch Angelo Lepri mitmachen. In seiner Bar in der Nähe des Vatikans liegt jetzt ein Smartphone bereit. Darauf hat Lepri eine App installiert, mit der er den Greenpass kontrollieren kann. Er hält einfach die Kamera des Handys über den QR-Code – nach einigen Sekunden signalisiert die App, ob die betreffende Kundin beziehungsweise der betreffende Kunde geimpft ist oder nicht.

Ausweitung in Italien geplant

Ab 1. September soll der Greenpass in Italien ausgeweitet werden. Am Abend hat Italiens Regierung beschlossen, ab dann eine Greenpass-Pflicht auch für alle Zug- und Schiffsreisende einzuführen. Außerdem sollen ab Herbst alle Lehrerinnen und Lehrer per Greenpass nachweisen, dass sie gegen Covid geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen sind beziehungsweise in den vergangenen 48 negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Lehrerinnen und Lehrer, die keinen Greenpass vorlegen, sollen vom Unterricht ausgeschlossen und nach dem fünften Tag suspendiert werden. Mit dieser harten Linie will Italiens Regierung einen Präsenzunterricht ohne Ansteckungsgefahr durch Lehrerinnen und Lehrer garantieren.