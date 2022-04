Osterferien in Italien: Viele Corona-Regeln sind aufgehoben

Wer nicht gegen Corona geimpft oder davon genesen ist, kann nun wieder in Italien in einem Restaurant essen. Denn Italien hat die 2G-Regel für Restaurants und Bars zum 1. April aufgehoben. Es reicht ein negativer Corona-Test. Allerdings gilt die Vorschrift nur für den Innenbereich. Wer draußen essen will, braucht nicht einmal mehr einen Test.

Zum 1. April hat Italien den Ausnahmezustand aufgehoben

Nach fast zwei Jahren hatte das Mittelmeerland den Ausnahmezustand wegen der Corona-Pandemie zum Beginn des Monats auslaufen lassen. Für Übernachtungen in Hotels sind gar keine Nachweise mehr nötig, also weder Impfung, Genesung oder Test.

Der Hotelverband hatte auf starke Lockerungen gedrängt, im Hinblick auf die so wichtige Tourismussaison für Italien. Auch in Museen ist kein Corona-Nachweis mehr nötig, für die Nutzung von Seilbahnen und Skiliften in den Skigebieten gilt das ebenso.

Kein Nachweis im Nahverkehr, 3G im Fernverkehr

Auch für die Verkehrsmittel hat Italien die Regeln gelockert. In Bussen und Bahnen im Nahverkehr, also beispielsweise für die beliebte Buslinie 64 in Rom oder die Vaporetti in Venedig, ist kein Nachweis mehr nötig, die 3G-Regel ist aufgehoben. Bei den Fernzügen und auf den Fähren gilt sie weiterhin. Wer etwa von Florenz nach Neapel fahren will oder die Fähre von Livorno nach Olbia auf Sardinien nimmt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Das Gleiche gilt für alle Flüge.

Corona-Regeln zur Einreise unverändert

Wer nach Italien einreist, braucht einen Nachweis, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Der Antigen-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein, der PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Praktisch ist das digitale Covid-Zertifikat, dann braucht der Barcode nur noch gescannt werden, in Italien ist man darauf eingestellt.

Strengere Vorschriften für Bäder und Diskotheken

Nach monatelanger Schließung durften die Diskotheken wieder öffnen, allerdings gilt hier die 2G-Regel – mindestens noch bis Ende April. Auch der Zugang zu Schwimmbädern, Wellness- oder Spa-Einrichtungen ist nur erlaubt, wenn man geimpft oder genesen ist. Für den Besuch eines Fußballstadions reicht der 3G-Nachweis, hier dürfen die Veranstalter wieder alle Plätze vergeben.

Maskenpflicht in den Innenräumen bleibt bestehen

Ohne Maske allerdings geht weiterhin nichts in Italien. In allen geschlossenen Räumen ist sie vorgeschrieben, also auch in Hotels, Restaurants, im Museum, beim Kinobesuch oder in den Verkehrsmitteln. In Fernzügen und Flugzeugen muss es eine FFP2-Maske sein. Das gilt ebenso in Gondeln und Seilbahnen.