Corona-Regeln ignoriert: Deutsche Partyexzesse empören Mallorca

Hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann auf Mallorca Party gemacht haben, ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu kümmern. Wie auf einem am Samstag veröffentlichten Video der "Mallorca Zeitung" (MZ) zu sehen ist, feiern, trinken und tanzen Menschen am Freitagabend auf der berühmten Biermeile in dichtem Gedränge. Ähnliche Szenen spielten sich in der britischen Partyhochburg Magaluf ab. Sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen wurden missachtet.

Urlauber feierten, als gäbe es kein Corona

Praktisch niemand trug eine Maske, obwohl der von der spanischen Regierung für die Zeit der "neuen Normalität" vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht einzuhalten war, heißt es in der Mallorca Zeitung - "als gäb's kein Corona".

Die Bilder schockierten die Insel. Die Szenen zeigten, so die "Mallorca Zeitung", "wie groß die Gefahr einer zweiten Corona-Welle auf Mallorca sein könnte". Viele der angetrunkenen Gäste hätten mit fremden Urlauberinnen und Urlaubern geflirtet, in größeren Gruppen getanzt und Straßenhändler umarmt. Die wenigen Menschen, die Maske trugen, seien zum Teil ausgelacht worden, berichteten Medien.

Laut Medienberichten habe sich die Polizei sich nicht blicken lassen. Die Polizei selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.