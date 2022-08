Corona-Regeln für den Herbst stehen – Lauterbach zufrieden

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) auf eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Es soll festlegen, welche Beschränkungen im Herbst im Kampf gegen Covid möglich sein werden. Das aktuellen Corona-Regeln sind bis 23. September befristet, die Bundesländer verlangen für den Herbst größere Spielräume.

Lauterbach zeigte sich mit dem neuen Kompromiss zufrieden. "Ich glaube, dass das Paket sehr gut ist. Wir sind für den Herbst gerüstet", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es schützt uns gleichzeitig vor einer Überlastung durch zu viele Covid-Patienten und einer kritischen Lage durch Personalausfälle."

Keine Ausgangssperren, keine Lockdowns

Nähere Angaben zum Inhalt des "Pakets" machte der Bundesgesundheitsminister nicht. So weitgehende Möglichkeiten wie in der Delta-Welle sollen die Bundesländer aber nicht bekommen, wie Justizminister Buschmann Ende vergangener Woche ankündigte: "Schon vor Wochen sagte ich klar: Keine Lockdowns, keine Ausgangssperren und keine Schulschließungen mehr", twitterte er. "Ich freue mich, dass Karl Lauterbach und ich mittlerweile in dieser Frage einig sind."

Auch Lauterbach sagte am Freitag der ARD, dass Schulschließungen nicht mehr möglich sein würden. Insgesamt seien aber "viele weitergehende Maßnahmen" für unterschiedliche Szenarien vorgesehen, die die Länder und teils auch der Bund einsetzen könnten.

Ringen um Maskenpflichten

Kontroverse Debatten hatte es immer wieder insbesondere über weitergehende Masken- und Testpflichten gegeben. Aus der FDP kamen Forderungen nach weitgehender Eigenverantwortung, Lauterbach drängte auf möglichst viele Eingriffsmöglichkeiten bei einer kritischen Pandemie-Lage. Insbesondere Maskenpflichten in Innenräumen hält der SPD-Politiker für wichtig.

Seit dem Frühjahr ist - vor allem auf Druck der FDP - bundesweit einheitlich nur ein "Basisschutz" erlaubt: Möglich sind Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr sowie Testpflichten in bestimmten Einrichtungen.

Keine Testpflicht am Bayerns Schulen

In Bayern gilt weiterhin eine Maskenpflicht in Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Testpflicht für Krankenhausbeschäftigte wurde zuletzt gelockert. An bayerischen Schulen wurde die Testpflicht schon vor Monaten abgeschafft und soll auch zum neuen Schuljahr vorerst nicht zurückkehren, wie das Kabinett vor einer Woche beschloss.

Strengere Maßnahmen wie 2G und 3G sowie eine Maskenpflicht beim Einkaufen oder in Schulen ermöglicht das aktuelle Infektionsschutzgesetz nur noch in "Hotspots" - in konkreten Regionen, für die das Landesparlament eine Gefahrenlage feststellt. Bayern hält diese Regelung laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aber für praxisfern und untauglich, im Freistaat kam sie daher nicht zum Einsatz.

Lauterbach befürchtet "sehr schwierigen" Herbst

Lauterbach warnte derweil erneut vor einem "sehr schwierigen" Herbst: Selbst diejenigen, die viermal mit den bisherigen Impfstoffen geimpft worden seien, hätten gegenüber der Omikron-Variante BA.5 nur einen Infektionsschutz von weniger als 40 Prozent. "Wir werden deswegen aus zwei Gründen im Herbst in Bedrängnis kommen: Es wird sehr viele Ausfälle beim Klinikpersonal geben, gleichzeitig wird die Zahl der Covid-Patienten auf den Normal- und Intensivstationen deutlich steigen", sagte der Minister. Er befürchte, dass es zu Überlastungen wichtiger Infrastruktur und der Krankenhäuser kommen könne.

Zur Beurteilung der Pandemie sollen Lauterbach zufolge künftig auch flächendeckende Abwasseranalysen auf das Virus durchgeführt werden: "Wir setzen auf eine Kombination aus Inzidenz, Einweisungen in die Kliniken und Abwasseruntersuchungen."

