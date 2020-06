Corona-Regeln: Feiern ja, aber mit Einschränkungen

Feiern mit Familien und Freunden ist wieder möglich. In Gaststätten oder Veranstaltungsräumen darf man seit dem 22. Juni wieder in größerer Runde private Feste feiern, etwa einen Geburtstag oder eine Hochzeit. Dabei gilt für solche Feiern eine Beschränkung der Teilnehmerzahl - und eine weitere wichtige Bedingung:

"Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) sind mit bis zu 50 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 Teilnehmern unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann." Bayerisches Innenministerium

Maskenpflicht besteht am Tisch nicht. Hygiene- und Abstandsregeln sollen aber auch beim Feiern eingehalten werden. Das heißt im Umkehrschluss: Bei der Geselligkeit muss man gewisse Abstriche akzeptieren. Denn gemeinsam Tanzen, Umarmungen oder Küsschen mit Freunden austauschen – darauf muss noch verzichtet werden.

Private Feiern zu Hause: Ohne Beschränkung

Noch lockerer sind die Regeln für Partys in der eigenen Wohnung: Bei privaten Zusammenkünften zu Hause gilt keine Beschränkung auf einen festen Personenkreis oder eine Besucherzahl.

Auf die Maske darf verzichtet werden. Auf den Schutz der Gäste jedoch nicht. Gastgeber sollten ein Auge auf den Mindestabstand haben – und nur so viele Personen einladen, dass den Gästen untereinander genug Platz bleibt. Zudem wird empfohlen, in geschlossenen Räumen regelmäßig für frische Luft zu sorgen. Nicht unbedingt gemütlich, aber wirksam.

Grillen: Zuhause erlaubt, im Freien nicht

Besonders beliebt im Sommer ist das gemeinsame Grillen. Eine Grillparty zu Hause ist kein Problem. Wer sich allerdings zum Grillen gerne mit Freunden im Park oder am See treffen will, hat diesen Sommer leider Pech. Zwar darf man im Freien in einer Gruppe von bis zu zehn Personen zusammensitzen – aber eben nicht zum rauschenden Fest.

Laut Innenministerium sind Freiluft-Partys noch immer ausdrücklich verboten: "Das Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist unabhängig von den anwesenden Personen untersagt." Der Grund: Bei solchen spontanen Feiern könne nicht nachvollzogen werden, wer mitfeiert. Bei einer möglichen Corona-Infektion kann damit die Infektionskette nicht überprüft werden. Außerdem führe fortschreitender Alkoholkonsum dazu, dass der Mindestabstand zwischen den Feiernden möglicherweise nicht mehr eingehalten wird, heißt es von der Polizei.

Polizeieinsätze wegen Partys

Sie kontrolliert die Einhaltung des Feier-Verbots im öffentlichen Raum - und muss deshalb immer wieder einschreiten. Zuletzt etwa im Allgäu: In der Nacht auf Donnerstag lösten die Beamten zwei unerlaubte Partys auf. Am Öschlesee bei Sulzberg feierten 150 Schüler und Schülerinnen ihre letzte Prüfung. Nachdem die Polizei die Jugendlichen über die geltenden Regeln aufgeklärt hatte, verließen diese den See.

In Sontheim mussten dagegen mehrere Streifenbesatzungen anrücken, um eine Feier zu beenden. Laut Polizei war die Stimmung dort deutlich aggressiver, es war demnach zuvor unter den Feiernden bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Polizei löst Party am Münchner Gärtnerplatz auf

Auch in München sorgten Feierwütige kürzlich für einen größeren Polizeieinsatz: Mehrere Hundert Menschen feierten in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gärtnerplatz in der Innenstadt eine ausgelassene Party. Die geltenden Mindestabstände wurden dabei nicht eingehalten, teilte die Polizei mit. "Mit etwas erhöhtem Alkoholkonsum vergisst man dann vielleicht doch mal den Infektionsschutz", so ein Sprecher.

Mehrere Anwohner und Passanten hatten die Beamten gerufen - auch wegen der lauten Musik. Mehr als zehn Streifenwagen rückten am Gärtnerplatz an und lösten die Party auf. Da sich die Feiernden einsichtig zeigten, wurde niemand angezeigt.