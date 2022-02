Ende aller "tiefgreifenden Corona-Einschränkungen" geplant

Bis 20. März sollen alle "tiefgreifenden Corona-Beschränkungen" beendet werden. So steht es in dem Beschlussvorschlag, über die Bund und Länder am Mittwoch abstimmen. In drei Stufen sollen die Einschränkungen zurückgenommen werden.