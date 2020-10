Corona-Regeln: Bund für erweiterte Maskenpflicht und Sperrstunde

Steigende Zahlen bei den täglich an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Positiv-Tests haben den Handlungsdruck auf die Politik erhöht. Heute wurden bundesweit über 5.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt - am Dienstag waren es 4.122. Immer mehr Städte und Regionen überschreiten den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - auch in Bayern.

Ruf nach einheitlichen Corona-Regeln

Die Bundesländer entscheiden zwar grundsätzlich selbst über die Corona-Strategie, könnten sich aber auf einheitliche Regeln verständigen. Der Ruf danach wurde zuletzt immer lauter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa fordert eine bundesweit einheitliche Verschärfung der Maßnahmen - nach der Devise "mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiern". NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte im ARD-Morgenmagazin, das regionale Vorgehen in Corona-Hotspots sei zwar eine Stärke Deutschlands. Wenn es aber nun eine Vielzahl von Gebieten mit hohen Infektionszahlen gebe, "dann brauchen wir da gleiche Regeln".

Streit über Beherbergungsverbot

Mehrheitlich geeinigt hatten sich die Länder zuletzt auf ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots. Doch an dieser Regelung gab es zuletzt immer mehr Kritik. Laschet geht davon aus, dass sie heute wieder gekippt wird, da das Verbot für die Bürger unverständlich sei - das schwäche die Akzeptanz. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt eine Abschaffung ab, ebenso der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Söder zeigt sich gesprächsbereit über eine Kurskorrektur in dieser Frage.

Die Beschlussvorlage des Kanzleramts für das Bund-Länder-Treffen enthält allerdings keinen Vorschlag für eine bundesweit einheitliche Regelung. Stattdessen gibt es eine "eindringliche" Aufforderung von Bund und Ländern an Bürgerinnen und Bürger aus Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 50, "nicht erforderliche innerdeutsche Reisen zu vermeiden".