Zurück im Klassenzimmer - eine Bilanz der ersten Schulwoche

Für viele Grundschüler war die Rückkehr in die Klassenzimmer eine große Freude. Das schildert auch die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Ruhpolding Josefine Brunnhuber. "Manche Erstklässler wollten sofort ihre Klassenlehrerin umarmen, aber das geht natürlich nicht." Viele Kinder seien gestärkt in die Schule zurückgekommen. Dass sie jetzt beispielsweise mit dem IPad so gut umgehen könnten, gebe vielen Kindern Selbstbewusstsein, so die Ruhpoldinger Schulleiterin, die von einer guten ersten Woche spricht. Laut Brunnhuber ist der Wechselunterricht weniger anstrengend und aufwändig als der Distanzunterricht.

Wechselunterricht nach Freunden aufgeteilt

Die Grundschule Niederscheyern im Kreis Pfaffenhofen hat sich zum Schulstart etwas besonderes überlegt, um den Wechselunterricht möglichst Corona-konform zu gestalten. Hier wird Freundschaft groß geschrieben. Bedeutet: In Niederscheyern werden die Klassen für den Wechselunterricht nicht nach Alphabet, sondern nach Freundschaften und gemeinsamen Wohnorten aufgeteilt. Ob das gut geht, wird sich noch zeigen.

Schule in Burghausen mit komplettem Präsenzunterricht

Ganz anders läuft es in der Hans-Stethaimer-Schule in der Burghausener Altstadt ab, denn hier ist Wechselunterricht gar kein Thema. Alle Grundschüler gehen gleichzeitig in die Schule. Und das geht nur, weil man sich bei den Räumlichkeiten etwas überlegt hat: Die Dritt- und Viertklässler sind jetzt in der Jugendherberge. Die erste Klasse nutzt den Musiksaal in der Schule und die zweite Klasse ist so klein, dass sie im Klassenzimmer bleiben kann und die Mindestabstände trotzdem eingehalten werden können.

Nürnbergs Schulen pendeln zwischen Öffnung und Schließung

Trotz hoher Corona-Zahlen sollen in Nürnberg Kitas und Grund- und Förderschulen kommende Woche wieder öffnen. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König nannte als Begründung, dass der 7-Tage-Inzidenzwert für Nürnberg um die 100 pendele. "Wir können es vertreten, dass wir wieder öffnen", sagte König. Man wolle nun wochenweise das Infektionsgeschehen in der Stadt beurteilen.

Nach Angaben von Gesundheitsreferentin Britta Walthelm liegt der 7-Tage Inzidenzwert laut RKI heute bei 96,6. Es handele sich bei der Entwicklung des Wertes um eine Seitwärtsbewegung, die pendeln würde. Ab März will die Stadt in den Schulen wöchentlich Corona-Tests vor dem Unterricht durchführen. Auch mit der Impfung von Lehrkräften und Erziehern werde dann begonnen.

Schülerproteste in Giesing

Etwa 50 Schülerinnen und Schüler haben am Freitagmorgen im Münchner Stadtteil Giesing für mehr Bildungsgerechtigkeit demonstriert. Redner forderten dazu auf, angemessenere Infektionsschutzmaßnahmen für Schulen zu ergreifen, Klassen zu verkleinern oder leerstehende Hotels für Unterricht zu nutzen. Außerdem wandten sich Redner gegen einen zu hohen Leistungsdruck in den Schulen.

Lehrerverband: "Wir müssen den Druck rausnehmen"

Mit dem Thema "Leistungsdruck" beschäftigt sich auch der BLLV. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Simone Fleischmann erinnerte an die Schülerinnen und Schüler, die momentan große Probleme in der Schule haben. "Wir erleben jetzt Kinder, die kommen gut zu Recht. Wir erleben aber auch Kinder, die kommen gar nicht mehr mit, die können gar nicht partizipieren", so Fleischmann auf BR-Anfrage.

Es gebe auch Kinder, die große Ängste hätten und sich jetzt wieder auf ein neues Lernmodell umstellen müssten, so Fleischmann. "Uns tun die Kinder leid, die dringend die anderen brauchen, die die Mittagsbetreuung brauchen, die Horte brauchen, die Schulsozialarbeit brauchen, die Förderunterricht brauchen".

All das was Schule normalerweise an Netzwerken biete, ist laut Fleischmann an den Schulen immer noch nicht vorhanden. Deswegen würden die Kinder auffallen, die emotional ein großes Problem haben. Simone Fleischmann ist deswegen der Meinung, dass jetzt in der Schule die Psychologie vor dem Pythagoras kommen müsse.

Kultusministerium reagiert auf BLLV-Kritik

Grundschüler in Bayern müssen in den kommenden Monaten nur noch höchstens eine Probe pro Woche schreiben. Die Richtzahl von maximal insgesamt 14 Probearbeiten in diesem Schuljahr in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht könne nun "situationsbedingt auch deutlich unterschritten werden", teilte das Kultusministerium am Freitagnachmittag mit. Und zudem werde die Höchstzahl der schriftlichen Proben pro Woche von zwei auf maximal eine reduziert.

Corona-Selbsttests für Schulen laufen an

Lehrkräfte, Kita-Personal sowie ältere Schüler und Schülerinnen in Bayern können sich schon von der kommenden Woche an regelmäßig selbst auf das Coronavirus testen - und zwar kostenlos. 1,3 Millionen Selbsttests würden nächste Woche an die Schulen und Kitas in Bayern geliefert, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit.

Demnach können sich ab März insgesamt rund 350.000 Lehrkräfte, Betreuerinnen und Betreuer sowie weiteres Personal zwei Mal pro Woche selbst testen. Jugendliche ab 15 Jahren können weitere 600.000 Selbsttests nutzen, um sich einmal pro Woche zu testen, so der Minister.

Impftermine für Lehrer sind noch Mangelware

Impftermine für Schul- und Kitapersonal laufen jedoch deutlich langsamer an. Die Impftermine werden auch für Lehrkräfte und Kitapersonal zentral über das Internetportal BayImco organisiert, erreichbar unter Impfzentrum.bayern.de. Doch auch hier funktioniert die Software nicht so ganz, denn momentan werden die Termine von Lehrkräften und Erziehern noch nicht entsprechend vorgezogen.

Vereinzelt haben Landkreise aber selbst die Initiative übernommen. In Dachau beispielsweise können ab heute Lehrkräfte der Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie Kitapersonal direkt einen Termin im Impfzentrum buchen.