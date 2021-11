Corona-Proteste: Neue Unruhen in den Niederlanden

Straßenschlachten, Brände und mehr als 100 Festnahmen – das Wochenende in den Niederlanden war geprägt von Hass und Gewalt. Es begann am Freitagabend in der Rotterdamer Innenstadt, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt hatten, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren.

Stadt wurde vorab über Kundgebung informiert

Die Stadt sei vorab über die Kundgebung informiert worden, erklärte Bürgermeister Ahmed Aboutaleb. Da sei allerdings noch von einer friedlichen Demonstration die Rede gewesen. Leider habe die Polizei sehr schnell feststellen müssen, dass einige der Demonstranten nichts Gutes im Sinn gehabt hätten.

"Die waren darauf aus, Krawall zu machen und die Polizei herauszufordern, öffentliches Eigentum zu zerstören, Feuer zu legen und Barrikaden aufzubauen." Ahmed Aboutaleb, Bürgermeister von Rotterdam

Bürgermeister spricht von "Orgie der Gewalt"

Es sei eine "Orgie der Gewalt" gewesen, so Aboutaleb, anders habe man das Geschehen nicht deuten können. 400 Einsatzkräfte stemmten sich der Gewalt entgegen. Sie wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen und gingen ihrerseits mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor. Ampeln, Verkehrsschilder und Schaufenster wurden zerstört, ein Polizeiauto, mehrere Motorroller und Fahrräder in Brand gesteckt. Die Polizei habe zunächst Warnschüsse abgegeben, so Bürgermeister Aboutaleb, die Angreifer seien dennoch immer aggressiver geworden.

Auch Feuerwehrleute und Sanitäter angegriffen

Schließlich sei die Polizei gezwungen gewesen, sich "mit Waffengewalt zu verteidigen". Dabei sei auch gezielt geschossen worden, berichtet der Bürgermister: "Es gab dabei auch Verletzte." Die Feuerwehr sei außerdem bei ihren Löscharbeiten behindert worden. "Auch da musste die Polizei eingreifen, und auch da wurde geschossen."

Laut Medienberichten wurden drei Personen durch diese Schüsse verletzt. 51 Krawallmacher landeten in Polizeigewahrsam. In der Nacht darauf eskalierte die Gewalt in Den Haag, Roermond und mehreren kleineren Städten – darunter im Fischerort Urk am Ijsselmeer, in dem es seit anderthalb Jahren immer wieder zu schweren Ausschreitungen kommt. Auch in Den Haag seien Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden angegriffen worden, meldet die Polizei. Außerdem habe jemand einen Stein durch das Fenster eines Rettungswagens geworfen, der gerade einen Patienten transportierte.

Justizminister sieht "organisierte Kriminalität" am Werk

Justizminister Ferdinand Grapperhaus ist davon überzeugt, dass der Protest der überwiegend jungen Menschen gegen Ausgangsbeschränkungen und Zugangsregeln für viele nur ein Vorwand ist. "Dies sind aus meiner Sicht kriminelle Verbindungen. Wir reden hier über Organisierte Kriminalität", so der Justizminister. Die Gewalt hab sich sowohl gegen Polizisten als auch gegen Feuerwehrleute gerichtet."

"Das hat auch nichts mit Demonstrieren zu tun. Hier geht es einzig und allein darum, die Polizei zu attackieren und zu misshandeln." Justizminister Ferdinand Grapperhaus

Inakzeptable Rhetorik im Parlament – Misstrauen in der Gesellschaft

Grapperhaus beobachtet ein zunehmendes Misstrauen der Gesellschaft gegenüber dem Staat und damit auch gegenüber der Polizei. Geschürt würden solche Gefühle durch inakzeptable Rhetorik im Parlament, so der Justizminister. Eine deutliche Kritik am rechtspopulistischen Forum für Demokratie, deren Abgeordnete immer radikalere Töne anschlagen und Regierungsparteien mit Tribunalen drohen, die die vermeintlichen Verbrechen der Corona-Politik aufarbeiten werden.

Teil-Lockdown seit einer Woche

In den Niederlanden gilt seit einer Woche ein Teil-Lockdown. Wenn dieser Anfang Dezember endet, soll nach dem Willen des Kabinetts fast überall die 2G-Regel gelten. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus, um ins Restaurant, Theater oder Fußballstadion zu gehen.