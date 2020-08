Corona-Proteste in Berlin: Politiker kritisieren Demonstranten

Zusammenstöße und Verhaftungen vor russischer Botschaft

Vor allem vor der russischen Botschaft war es zu Zusammenstößen gekommen. 200 Personen wurden dort festgenommen. Polizeibeamte wurden von etwa 3.000 Demonstranten, unter ihnen sogenannte "Reichsbürger" und Rechtsextremisten, mit Steinen und Flaschen beworfen, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag vor Journalisten erklärte. In den ARD-"Tagesthemen" sagte der Berliner Innensenator mit Hinblick auf die Ausschreitungen und das Nichteinhalten der Abstandsregeln: "Es war erwartbar, was heute passiert ist." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte bei "Bild live", er wundere sich, dass der Verfassungsschutz nach eigenen Angaben im Vorfeld keine Hinweise darauf entdeckt habe, "dass hier Rechtsextreme versuchen, diese Demonstration zu unterwandern".

Aufgerufen zum Protest hatte die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711". Sie hatte mit rund 22.000 Teilnehmern gerechnet, es kamen aber deutlich mehr. Es gab auch Gegenproteste, unter anderem aus der linken Szene.