Corona-Proteste: "Die Gewaltbereitschaft nimmt zu"

In mehreren Städten Deutschlands haben am Wochenende wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Teilweise kam es zu gewalttätigen Zwischenfällen, etwa in Thüringen und Sachsen.

Angesichts der Proteste warnen Regierungspolitiker vor einer weiteren Radikalisierung der Gegner der Corona-Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte zugleich in einem Interview eine Null-Toleranz-Politik gegen aggressive Demonstranten an: "Drohungen müssen wir mit aller Schärfe entgegentreten", sagte der Regierungschef der "Bild am Sonntag".

Scholz verurteilt Fackelmärsche

Scholz betonte erneut, er sehe das Land nicht als gespalten an. "Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger haben sich impfen lassen. Viele weitere wollen es bald tun, weil sie ihre Bedenken überwunden haben."

Der Bundeskanzler sagte, es seien "nur sehr wenige, die glauben, sie müssten ihren Widerstand gegen die Impfungen mit martialischen Fackelmärschen demonstrieren". Zudem gehe er davon aus, "dass die allermeisten Ungeimpften diese Fackelkundgebungen genauso widerwärtig empfinden wie ich".

"Die Gewaltbereitschaft nimmt zu"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte vor einer zunehmenden Radikalisierung von Corona-Maßnahmen-Gegnern. "Die Gewaltbereitschaft nimmt zu", erklärte Faeser auf Ihrem Twitter-Account: "Viele Querdenker werden radikaler. Bedrohungen und Einschüchterungen sind völlig inakzeptabel! Wir müssen die Anstrengungen für gesellschaftlichen Zusammenhalt verstärken und die Spaltungsversuche der antidemokratischen Kräfte überwinden."

Die Teilnehmer von Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen forderte Faeser auf, sich deutlicher von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern abzugrenzen. Diese versuchten, "die Bewegung zu durchsetzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen", sagte die Ministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Anstrengungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt müssten verstärkt werden, "damit wir die Spaltungsversuche der antidemokratischen Kräfte überwinden".

Kretschmer für Einschränkungen von Telegram

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich derweil für Einschränkungen des Messenger-Dienstes Telegram aus, um Hass und Hetze in der Corona-Pandemie einzudämmen. "Es kann nicht länger angehen, dass die Betreiber von Telegram von Dubai aus tatenlos zuschauen, wie in ihrem Netzwerk Morddrohungen verbreitet werden", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag". "Wenn sie ihre Dienste weiter auf dem deutschen Markt anbieten wollen, müssen sie gegen diese Hetze vorgehen. Andernfalls muss die EU, muss die Bundesregierung, müssen Apple und Android die Nutzung einschränken."

Der sächsische Regierungschef ist selbst von dem Hass auf Telegram betroffen. Nach einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal" waren in dem Netzwerk Äußerungen zu Mordplänen gegen Kretschmer aufgetaucht. Die Behörden ermitteln.

Gewaltsame Zwischenfälle bei Demos

Sogenannte Querdenker und ähnliche Gruppierungen hatten am Wochenende vielerorts zu Demonstrationen gegen die deutsche Impfkampagne und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufgerufen. Meist hatten die Kundgebungen eine überschaubare Größenordnung, oftmals kamen lediglich einige Dutzend Teilnehmer zusammen. Es gab aber auch einzelne größere Proteste, so etwa in Hamburg. Dort zählte die Polizei bis zu 8.000 Teilnehmende. Angekündigt waren 4.000.

Im thüringischen Greiz hatten sich mehrere hundert Demonstranten in mehreren Gruppen versammelt. Als Beamte einen Aufzug stoppten, sei es zu "Durchbruchsversuchen" gekommen, teilte die Polizei mit. Polizisten hätten Pfefferspray eingesetzt, 14 Beamte seien verletzt worden. Eine Beamtin habe in einer Klinik behandelt werden müssen. Einsatzkräfte stellten Personalien von 227 Menschen fest und leiteten 91 Verfahren ein.

Am Sonntag berichtete die Polizei aus dem sächsischen Bennewitz ebenfalls von Verletzten nach Auseinandersetzungen. Bei einer Demonstration mit etwa 1.500 Teilnehmern in Reutlingen in Baden-Württemberg setzte die Polizei zudem bereits am Samstag nach eigenen Angaben Schlagstöcke und Pfefferspray ein, weil Teilnehmer einer Kundgebung gewaltsam Polizeiketten durchbrachen.

Demos gegen Corona-Maßnahmen auch in Bayern

Auch in mehreren bayerischen Städten gingen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Die größte Demonstration fand in Aschaffenburg statt. Hier nahmen rund 2.400 Menschen teil. In Neumarkt in der Oberpfalz protestierten rund 2.000 Menschen. Kundgebungen gab es auch in Fürth, Augsburg und München. Einschreiten musste die Polizei nur in Einzelfällen.

Mit Material von dpa, epd und KNA.