Corona-Politik: CSU und Ampel-Parteien knallen aufeinander

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat in der Debatte über die einrichtungsbezogene Impfpflicht sein Vorgehen gegen heftige Kritik aus anderen Parteien verteidigt - und erneut die Bundesregierung attackiert. Der Bund habe für die Umsetzung der Teil-Impfpflicht bisher "keine praxistauglichen Vorgaben" gemacht, kritisierte Söder in der "Rheinischen Post". Der Bundesregierung warf er vor, "einfach untätig" zu sein.

Zuvor hatten mehrere Spitzenpolitiker der Regierungsparteien den bayerischen Ministerpräsidenten scharf angegriffen, unter ihnen Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich. Im Bayerischen Landtag lieferten sich die Parteien am Nachmittag eine hitzige Debatte über Söders Vorstoß. Der Ministerpräsident hatte am Montag angekündigt, den für Mitte März Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Freistaat "de facto" auszusetzen.

Buschmann: "Tyrannei nicht mehr fern"

Bundesjustizminister Buschmann schrieb auf Twitter mit Blick auf Söders Vorstoß: "Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern." Zugleich teilte Buschmann einen Kommentar aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit der Überschrift: "Söder gehört in politische Quarantäne." Der FDP-Wirtschaftsexperte im Bundestag, Reinhard Houben, twitterte: "Söder ist nur noch peinlicher Populist!"

SPD: Söder gibt den "Mini-Trump"

Scharfe Kritik kam auch von SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich. "Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). An Recht und Gesetz müssten sich auch die Ministerpräsidenten der Union halten.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil bezeichnete es als "dramatisch", dass Söder parteipolitisches Kalkül vor die Gesundheit der Menschen stelle. "Ein Ministerpräsident, der sich nicht an Recht und Gesetz halten will. Das ist schon ein starkes Stück", sagte er "Focus Online". Der er SPD-Politiker Ralf Stegner bezeichnete es als "irre", dass Söder den "Mini-Trump" gebe: "Ankündigungen, Gesetze nicht zu beachten, die man selbst mit beschlossen hat, ist nicht bayerische Eigenart, sondern verantwortungslos."

Kritik auch von den Grünen

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, warf Söder vor, die Corona-Krise parteipolitisch zu instrumentalisieren. Der CSU-Chef lasse "in dieser Notzeit einmal mehr Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen vermissen, die besonders gefährdet sind", sagte sie dem RND.

Auch aus der Opposition im Bundestag gibt es Kritik: Linksfraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete Söders Ankündigung als "staatspolitisch inakzeptabel". Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er: "Was die Union macht, ist demokratieschädlich. Erst Gesetze erlassen und sie dann feige umgehen."

CSU: "Dilettantismus der Ampel-Parteien"

CSU-Generalsekretär Markus Blume reagierte auf Twitter mit einem Gegenangriff auf die Kritik Buschmanns: "Der Dilettantismus der Ampel-Parteien schadet der Demokratie." Es sei Aufgabe des Bundesjustizministers, die bestehenden Rechtsunsicherheiten zu klären, "statt auf Twitter vom eigenen Versagen abzulenken".

Blume wirft Lauterbach "grobe Fehlentscheidung" vor

Der CSU-Generalsekretär kritisierte zudem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Entscheidung, dass eine rote Warnung in der Corona-Warn-App künftig nicht mehr für einen kostenlosen PCR-Test genügen soll. Blume warf dem Minister eine "grobe Fehlentscheidung" vor: "So werden Infektionsketten nicht unterbrochen."

Söder sagte, er schätze Lauterbach als Analytiker sehr, "aber das Corona-Management in seinem Ministerium kann noch verbessert werden". Es sei eine Schwäche der neuen Regierung, dass sie bei Corona "widersprüchliche Aussagen" mache und die Menschen verwirre.

Söder kritisiert Bund: "Wasser auf die Mühlen der Skeptiker"

Söder betonte, er sei zwar für die Impfpflicht – sowohl für die einrichtungsbezogene als auch die allgemeine. "Aber sie muss auch in der Praxis umsetzbar sein, weil sonst jegliches Vertrauen in den Staat verloren geht." Der Bund habe noch "keine praxistauglichen Vorgaben" zur Umsetzung der Teil-Impfpflicht gemacht. Er bekräftigte, dass Bayern alle rechtlichen Übergangszeiten im Vollzug nutzen werde, bis die offenen Fragen geklärt seien.

Den Vorwurf, durch seinen Vorstoß die Akzeptanz der Impfpflicht in der Bevölkerung zu schwächen wies Söder zurück. "Im Gegenteil: Eine fehlerhafte Umsetzung schwächt die Impfpflicht und das Vertrauen in den Staat. Genau das ist Wasser auf die Mühlen all der Skeptiker, die immer an der Impfpflicht gezweifelt haben."

Emotionaler Schlagabtausch im Landtag

Im Bayerischen Landtag brachte die SPD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel "Risikopatienten und Pflegebedürftige vor COVID-19 schützen - Rechtsstaat wahren!" ein. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn warf der CSU mit Blick auf die Machtverhältnisse im Bund eine "schamlose Oppositionsstrategie" vor. Es sei ursprünglich der Ministerpräsident gewesen, der als erster vor mehr als einem Jahr eine einrichtungsbezogene Impfpflicht in die Debatte eingebracht habe. Nun schlage Söder Haken. Das sei "peinlich", beschädige die Impfkampagne und gefährde Menschenleben.

Ähnlich die Argumentation des Grünen-Gesundheitspolitikers Jürgen Mistol: Er sprach von einem "unglaublichen Vorgang" und einem "glatten Rechtsbruch". Der Staatsregierung warf er vor, die Träger und Einrichtungen nun "im Regen stehen" zu lassen. Der FDP-Abgeordnete Alexander Muthmann bescheinigte Söder "Allmachtsphantasien, die vor dem Rechtsstaat nicht mehr Halt machen".

Söder fehlt bei Debatte

Die Landtags-Opposition störte sich auch daran, dass der Ministerpräsident der Landtagsdebatte fern blieb. Ganz Deutschland spreche derzeit über Bayern, betonte von Brunn. AfD-Gesundheitsexperte Andreas Winhardt sagte, es schade dem Ministerpräsidenten nicht "mal wieder ins hohe Haus zu kommen", um zu erklären "was hier Sache ist". Ein Geschäftsordnungsantrag der SPD, Söder ins Plenum zu zitieren, wurde mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern abgelehnt.

Holetschek: Ampel hat es "versemmelt"

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verteidigte die Haltung des Ministerpräsidenten. Bayern stelle nicht die Impfpflicht in Frage - aber die Umsetzung des Gesetzes sei "so nicht möglich". "Und wir wären schlecht hier in der Staatsregierung, wenn wir dies nicht sagen würden, wenn wir den Finger nicht in die Wunde legen würden." Der Bund müsse da nachlegen. Daraus eine Debatte über Rechtstreue zu machen, sei abgehoben.

Er wünsche sich, dass Berlin schnell eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringe. Bisher bekomme es der Bund nicht auf die Reihe: Die Ampel habe es "versemmelt".

Freie Wähler warnen vor Verschlimmbesserung

Unterstützung bekam Holetschek von der Gesundheitsexpertin der Freien Wähler, Susann Enders: Das Bundesgesetz dürfe nicht "zur Verschlimmbesserung" für die Kliniken vor Ort führen. Sie widersprach auch dem Vorwurf, Bayern wolle die einrichtungsbezogene Impfpflicht eigenmächtig aussetzen. Im Infektionsschutzgesetz sei nachzulesen, dass die Gesundheitsminister ein Betretungsverbot für nicht-geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen könnten - von einer Verpflichtung sei darin nichts nachzulesen.

Enders bezieht sich auf einen Absatz im Infektionsschutzgesetz des Bundes, in dem es heißt: "Das Gesundheitsamt kann einer Person, die (…) keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt (…) untersagen, dass sie den Betrieb einer (…) genannten Einrichtung (…) betritt oder in einer solchen Einrichtung oder einem solchen Unternehmen tätig wird."