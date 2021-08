BR24live: Wie geht es weiter in der Corona-Politik?

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) wollte eigentlich erst Ende August wieder tagen. Aber laut dem Robert Koch-Institut (RKI) steigen die Fallzahlen viel schneller und früher an als im letzten Jahr.

Zwar ist schon mehr als die Hälfte der Deutschen vollständig geimpft. Doch die Delta-Variante ist ähnlich ansteckend wie Windpocken - und damit deutlich infektiöser als der Virus-Typ, der noch letztes Jahr kursierte.

Gesucht: Neuer Schwung für die Impfkampagne

Deshalb tagen Länderchefs und Kanzlerin bereits heute wieder, und dafür sollten sie wohl einiges an Zeit mitbringen. Einigkeit besteht nämlich nur darin, dass ein neuer Lockdown während der kalten Jahreszeit vermieden werden soll - und dass die lahmende Impfkampagne neuen Schwung vertragen könnte.

Darüber jedoch, wie man das Impfen attraktiver machen könnte und ob auch deswegen Geimpfte und Genesene besser gestellt werden sollen als Ungeimpfte, gehen die Meinungen auseinander.

Bleiben Tests der Impfung gleichgestellt?

Die FPD vertritt etwa die Auffassung, dass Tests auch weiterhin den Impfungen gleichgestellt bleiben sollen. Und auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) warnte vor Einschränkungen für nicht Geimpfte. Dies sei vermutlich unverhältnismäßig und dürfte zu Klagen vor Gericht führen.

Auch der Kanzlerkandidat der Union, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), will am "bewährten System" von Geimpft, Genesen, Getestet festhalten.

Die Fronten bewegen sich

Allerdings schien kurz vor der MPK eine gewisse Bewegung in die zuvor verhärteten Fronten zu kommen. Die Bundesjustizministerin sprach sich am Montag immerhin für ein Ende der kostenlosen Corona-Tests aus: Jeder, der sich impfen lassen könne, habe ein Impfangebot, sagte sie im RBB-Inforadio. "Aber wenn ich mich selbst entscheide, dieses Angebot nicht anzunehmen, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen und kann nicht erwarten, dass dann die Allgemeinheit diese Tests zahlt."

Damit näherte sich Lambrecht der Meinung mehrerer Mitglieder der Bundesregierung an, etwa Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der Gesundheitsminister argumentiert: Bei besonders hohen Infektionszahlen reichten Tests nicht aus, um zum Beispiel eine Veranstaltung zu besuchen. Die gebräuchlichen Antigentests seien nicht zuverlässig genug.

Beschlussvorlage sieht Ende für kostenlose Tests vor

Somit überrascht nicht, dass eine maßgeblich vom Gesundheitsministerium mitformulierte Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz vorsieht, dass die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests im Oktober für die meisten Bürger abgeschafft werden sollen.

Begründet wird das damit, dass inzwischen allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht werden kann. Bestehen bleiben sollen die kostenlosen Testmöglichkeiten laut der Beschlussvorlage hingegen für Menschen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt. Als Beispiele werden insbesondere Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genannt.

Die Grünen plädieren allerdings dafür, die kostenlosen Tests noch eine Weile weiterzuführen. Man habe so eine bessere Übersicht über das Infektionsgeschehen. Gleichzeitig fordert der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck ziemlich unverblümt: "Wir müssen dem inneren Schweinehund einen Tritt geben." Dabei soll es denjenigen, die nicht aus Überzeugung, sondern aus Trägheit noch nicht geimpft sind, möglichst leicht gemacht werden. Mit Impfbussen vor Einkaufszentren, Fußballstadien, Marktplätzen.

Konsequente Umsetzung der 3G-Regel

Insgesamt wollen Bund und Länder den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Noch im August soll laut der Beschlussvorlage eine sogenannte 3G-Regel greifen, die den Zutritt zu zahlreichen Orten nur noch für Geimpfte, Genesene oder getestete Menschen erlaubt.

Wer weder geimpft noch kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll zu Krankenhäusern, Pflegeheimen, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Fitnessstudios, Hotels sowie zur Innengastronomie und körpernahen Dienstleistungen nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang bekommen. Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Neues System zur Bewertung der Corona-Lage

Die Inzidenz, also die Infektionszahlen pro Hunderttausend Einwohner, dürfte wohl in Zukunft von anderen Werten zur Einschätzung der Corona-Lage begleitet werden. Denn mit immer mehr Impfungen, vor allem der Älteren, sagt die Inzidenz allein nur wenig aus über die Belastung des Gesundheitssystems. Mehrere SPD-Länder schlagen eine “Corona-Ampel” vor, die neben der Inzidenz auch die Impfquote, eventuell nach Altersgruppen, und die Auslastung der Intensivstationen berücksichtigt. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat als neuen Wert die “3I” ins Spiel gebracht, also eine Kombination aus Inzidenz, Impfquote, Intensivbettenbelegung.

In der Beschlussvorlage heißt es dazu, neben der Inzidenz solle künftig auch die Hospitalisierung von Corona-Patienten eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über neue Maßnahmen spielen. Gemeint ist damit die Zahl der coronabedingten Krankenhaus-Einlieferungen. So könne angesichts der zunehmenden Impfquote in der Bevölkerung besser abgeschätzt werden, inwiefern steigende Neuinfektionen noch zu einer Gefahr für Betroffene und das Gesundheitssystem werden können, heißt es in dem Entwurf.

Ende aller Corona-Maßnahmen? Vorerst wohl nicht

Einen "Tag der Freiheit", also die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen wie in Großbritannien, wird es wohl vorerst nicht geben. Die MPK wird daher sehr wahrscheinlich dafür plädieren, Masken, Abstand und Lüften als Basis-Maßnahmen gegen die Pandemie beizubehalten. Zumindest bis zum nächsten Frühjahr.

Der Beschlussentwurf empfiehlt eine Fortsetzung der sogenannten epidemischen Lage, an die zahlreiche Corona-Maßnahmen gekoppelt sind und die einige Politiker gerne auslaufen lassen wollen, so forderte die FDP den "geordneten Ausstieg" aus der epidemischen Lage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder wollen den Bundestag laut dem Entwurf hingegen "bitten", "die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September 2021 hinaus zu erklären".