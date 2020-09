Corona-Politik: Union sieht sich durch Umfragewerte gestärkt

Krisenkompetenz schreiben die Bürger nach Erkenntnissen des Allensbach-Instituts angesichts der Corona-Pandemie fast ausschließlich den Unionsparteien zu. Deren Fraktionsspitzen im Bundestag sehen sich auch deshalb in ihrer Politik bestätigt: "Wir wollen als CDU/CSU die Zugmaschine sein, die das Land aus der Pandemie heraus führt", erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach der Klausurtagung der Unionsfraktionsspitze im Bundestag.

"Die überwiegende Mehrheit will, dass diese konsequente Politik im Kampf gegen die Pandemie in der klaren Kombination aus Gesundheits- und Wirtschaftspolitik auch fortgesetzt wird", betonte er.

Digitalisierte Bildung: Tablets für Lehrer bis Frühjahr 2021

Um den Weg aus der Krise zu bewältigen, will die Unionsfraktion vor allem auf die Digitalisierung in der Bildung setzen. So heißt es in einem Beschlusspapier, dass die Bundesländer ihre Lehrer bis zum Frühjahr 2021 mit einem Tablet oder Laptop ausstatten sollen.

Wie medizinische Innovationen bei der Bekämpfung der Pandemie helfen können, besprachen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn, Forschungsministerin Anja Karliczek und Fraktionschef Ralph Brinkhaus (alle CDU) mit einem Überraschungsgast aus den USA: Tesla-Chef Elon Musk stattete der Unionsklausur einen spontanen Besuch ab.

Spontanbesuch von Elon Musk auf der Unionsklausur

Dessen Tochterunternehmen "Tesla Grohmann Automation" mit Sitz in der Eifel hat zusammen mit dem Tübinger Biotech-Unternehmen "Curevac" eine Maschine entwickelt, die voll automatisiert Impfstoff produziert und zur Ansicht im Foyer der Klausurtagung stand. Musk sprach von einer "wirklich revolutionären Technologie". Neben der Medizintechnologie sei es auch um Teslas geplante Autofabrik in Brandenburg und um Zukunftsprojekte wie die Hochgeschwindigkeitskapsel "Hyperloop" gegangen, erklärte Brinkhaus.

Union verspricht 5.000 neue Medizinstudienplätze

Auch der Ärztemangel beschäftigte die Unionsfraktionsspitze. Sie will dem 5.000 zusätzliche Medizinstudienplätze entgegensetzen. Die Aufstockung soll der unmittelbaren Patientenversorgung auf dem Land zugutekommen.

In der Haushaltspolitik will der Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag ab 2022 wieder zur Schuldenbremse zurückkehren. "Die Pandemie darf nicht als dauerhafte Ausrede zum Schuldenmachen dienen", heißt es im Beschlusspapier.