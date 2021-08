Corona-Politik: To dos für Bund und Länder

Zuletzt haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs Ende März zu einer Konferenz zu Corona zusammengeschaltet. Das Gremium tagte bis tief in die Nacht, beschloss eine "Osterruhe" und musste sie im Nachhinein wieder zurücknehmen.

Seitdem hat sich das Infektionsgeschehen in Deutschland beruhigt. Die Impfquote steigt, die Fallzahlen sind zunächst stark gesunken und steigen nun langsam wieder. Neue Bedingungen für neue Entscheidungen – und die müssen her, da sind sich Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg, und Verfassungsrechtler Josef Lindner von der Uni Augsburg einig. Im BR24-Podcast formulieren sie, wo Bund und Länder am Dienstag genauer hinsehen müssen.

To do: Inzidenz als Parameter anpassen

Josef Lindner sieht es als "verfassungsrechtlich zwingend" an, die Parameter für Corona anzupassen.

"Wenn sich die Lage verändert, dann kann ich nicht mehr an einem Inzidenzwert als alleinigen Maßstab festhalten." Josef Lindner, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg

Bisher seien niedrige Inzidenzen ein Anhaltspunkt gewesen, inwieweit das Gesundheitssystem vor einer Überlastung steht. Die aktuellen Fälle kommen jedoch vor allem bei jüngeren Altersgruppen vor, die seltener in Krankenhäusern oder sogar auf Intensivstationen behandelt werden müssen.

"Das muss man sehr gut beobachten – und sehen, dass die Inzidenz nicht mehr so zu bewerten ist wie in der zweiten und dritten Welle, das ist ganz klar." Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie

To do: Infektionsschutzgesetz überarbeiten

Im Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes heißt es:

"Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen." §28a Infektionsschutzgesetz

Das heißt: Die Inzidenz ist nach geltendem Recht maßgeblich, ob und wann Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Josef Lindner bezweifelt angesichts der veränderten Corona-Lage jetzt aber, dass diese Regelung noch verfassungskonform ist. Deshalb fordert Lindner: "Der Bundestag muss an den Paragrafen ran."

To do: Impfanreize schaffen

Infektiologe Bernd Salzberger hält einen etwaigen Lockdown für Geimpfte nicht für sinnvoll: Sie seien gut geschützt und selbst auch weniger eine Gefahr für Ungeimpfte. Wichtiger sei es, Anreize zu setzen, sich impfen zu lassen – und dadurch ein einfacheres Leben führen zu können, so Salzberger.

"Ich sehe im Augenblick außer eine Ausweitung und weiteren Impfangeboten keinen guten Punkt, den man machen kann." Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie

Klare Ziele – und klare Begründungen

"Aus rechtlicher Sicht ist jetzt ganz entscheidend, dass die Politik definiert, was das Ziel der Corona-Politik ist", sagt Rechtsprofessor Lindner. Also: Fallzahlen niedrig halten? Die Entlastung des Gesundheitssystems? Oder eine schnelle Rückkehr zu weitgehender Normalität? Klar ist aus Sicht der beiden Experten: Bund und Länder müssen am Dienstag Entscheidungen treffen.

In der neuen Folge sprechen wir mit Josef Lindner und Bernd Salzberger ausführlich darüber, vor welchen wichtigen Entscheidungen die Ministerpräsidentenkonferenz steht, wie Grundrechte und Pandemiebekämpfung miteinander in Einklang gebracht werden können – und ab wann weitere Einschränkungen auch für Geimpfte nötig werden könnten.

