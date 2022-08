Corona-Pläne der Ampel: Kritik aus den Ländern – und der FDP

Aus der FDP kommt immer stärkere Kritik an dem geplanten neuen Infektionsschutzgesetz. Allen voran Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki stört sich an vielen Regelungen: etwa die Möglichkeit, Homeoffice verpflichtend zu machen, die Möglichkeit, Masken an Schulen ab der fünften Klasse verpflichtend einzuführen, die Möglichkeit, Masken im öffentlichen Raum – also auch Restaurants und Bars – vorzuschreiben.

Außerdem will er keinen "faktischen Impfdruck alle drei Monate", so schreibt er es dem ARD-Hauptstadtstudio. Laut Gesetzentwurf können sich frisch gegen Corona Geimpfte (in öffentlich zugänglichen Räumen) von einer Maskenpflicht befreien lassen. Auf letzteren Vorwurf hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits vorsorglich auf Twitter geantwortet: Niemand empfehle eine Impfung alle drei Monate.