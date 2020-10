Corona-Patient Trump verlässt Krankenhaus

Ärzte: Trump "noch nicht ganz aus dem Schneider"

Trumps Ärzte bestätigten kurz darauf, dass der Präsident ins Weiße Haus zurückkehren könne. Der 74-Jährige werde zuvor noch eine weitere Dosis Remdesivir bekommen. Trump habe in mehr als 72 Stunden kein Fieber gehabt und weise normale Sauerstoffwerte auf. Der Patient gelte aber noch nicht als völlig geheilt, Trump sei "noch nicht ganz aus dem Schneider", erklärten die Ärzte vor Journalisten. Die Behandlung könne im Weißen Haus genauso gut fortgesetzt werden wie im Krankenhaus.

Trump war am Freitag in das nahe der Hauptstadt Washington gelegene Militärkrankenhaus Walter Reed eingeliefert worden. Der Präsident war zuvor positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Seitdem hat es schwammige und widersprüchliche Angaben seiner Ärzte und des Weißen Hauses über den Zustand des Präsidenten gegeben, der mit einer Reihe von Medikamenten behandelt wird.

Weitere Corona-Infektionen in Trumps Umfeld

Am Montag wurde bekannt, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, ebenfalls positiv auf Corona getestet wurde. Insgesamt haben sich inzwischen elf Menschen im Umfeld des Präsidenten mit dem Virus infiziert - neben Trumps Ehefrau Melania Trump unter anderem auch seine Beraterin Hope Hicks, sein Assistent Nicholas Luna sowie Wahlkampfchef Bill Stepien.

Kritik an Kurzausflug von Corona-Patient Trump

Trumps zog am Sonntag viel Kritik auf sich, als er sich in einem schwarzen Geländewagen vor dem Krankenhaus versammelten Anhängern zeigte. Gesundheitsexperten kritisierten, er setze damit die Gesundheit seiner Leibwächter aufs Spiel und verstoße gegen Vorgaben für Corona-Patienten.

Am frühen Montagmorgen (Ortszeit) feuerte Trump dann ein wahres Twitter-Feuerwerk ab: In rund 20 Tweets - viele davon komplett in Großbuchstaben geschrieben - nahm er für sich zahlreiche politische Erfolge in Anspruch, attackierte die oppositionellen Demokraten und rief seine Anhänger auf, wählen zu gehen.

Trump in Umfragen hinter Biden

Rund vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 3. November liegt der republikanische Amtsinhaber in Umfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Unklar ist bislang, in wieweit die Corona-Infektion Trump politisch schaden oder nutzen könnte.