Corona-Pandemie und der Innenminister: "Wo ist Horst Seehofer?"

Böse Zungen nennen Horst Seehofer schon den „deutschen Kim Jong-Un“ - vergleichen den Innenminister mit Nordkoreas abgetauchtem Diktator. Von dem weiß man nicht mal, ob er überhaupt noch lebt. Seehofer, so viel ist sicher, saß gestern quicklebendig in der Kabinettssitzung. Aber: Zu hören war der Mann seit Wochen nicht mehr. Der letzte öffentliche Redeauftritt liegt ziemlich genau einen Monat zurück. Damals sprach der Innenminister bei Bild-TV über die Corona-Pandemie.

"Ohne Handeln hätten wir die Gefahr, dass es auch Millionen Tote gibt. Aber mit Handeln können wir ein solches Szenario vermeiden." Horst Seehofer, Bundesinnenminister

Seitdem: Keine Pressekonferenz zur Krise, keine Interviews, nichts:

"Ich erwarte von einem Bundesinnenminister in Zeiten einer solchen Krise, dass er wahrnehmbar seinen Aufgaben nachkommt." Konstantin von Notz, Innenexperte der Grünen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio.

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle sagt, es gebe rund um Corona so viele Themen, zu denen sich Seehofer äußern sollte: Gottesdienste, Sport, Grenzschutz, Grundrechte, Datenschutz. "Horst Seehofer aber schweigt sich aus, man hat das Gefühl, dass er sich in einer Art Altersteilzeit befindet als Bundesinnenminister.“

Seehofer in Altersteilzeit? Genau das Gegenteil sei der Fall, sagt der CDU-Innenexperte Armin Schuster, der eng mit dem Minister zusammenarbeitet: "Ich bin zurzeit so intensiv mit Horst Seehofer bei der Arbeit wie noch nie." Hinter den Kulissen sei Seehofer "voll Pulle" beschäftigt, sagt Schuster, rede und entscheide überall mit, etwa bei der Debatte über eine Corona-Tracing App.

"Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plaudere, aber der Wunsch nach einer dezentralen Lösung kommt ganz stark aus dem Bundesinnenministerium und von Horst Seehofer." Armin Schuster, CDU-Innenexperte

Selbst die SPD attestiert Seehofer Arbeit im Hintergrund

Und außerdem kümmere er sich natürlich auch noch um viele Nicht- Corona-Themen wie Asylfragen oder die Reform des Verfassungsschutzes. Seehofer der umtriebige Macher - reden seine Unionsfreunde die Lage schön?

Auch beim Koalitionspartner SPD bestätigen sie, nein, der Minister sei keineswegs abgetaucht. Aber warum sieht und hört man ihn nicht? Den Mann, der Öffentlichkeit und Debatten eigentlich sucht wie die Motte das Licht? Die Gerüchteküche brodelt: Seehofer schmolle, heißt es, weil er sich bei den Grenzkontrollen nicht durchsetzen konnte und NRW und Niedersachsen Ausnahmeregelungen bekamen.

Stillschweige-Pakt zwischen Söder und Seehofer?

Es gebe einen Pakt zwischen Seehofer und CSU-Chef Söder, besagt ein anderes Gerücht. Söder lasse Seehofer in Ruhe und im Ministeramt, dafür lasse Seehofer Kanzlerin Merkel in Ruhe und halte sich mit öffentlichen Äußerungen zurück.

Und dann heißt es noch, Seehofer, der mit seinen 70 Jahren und schweren Vorerkrankungen zur Corona-Hochrisiko-Gruppe gehöre, habe einfach Angst um seine Gesundheit und meide deshalb die Öffentlichkeit.

Seehofer geht auf Distanz - zu allen

Das Innenministerium sagt zu all dem: Ja, die Gesundheit sei ein Thema. Horst Seehofer mache das, was die Regierung auch von den Bürgern erwarte: Er reduziere seine Kontakte auf ein Minimum. Das erklärt allerdings noch nicht seine komplette Abwesenheit in den politischen Debatten. Der Minister könnte sich ja per Zeitungsinterview zu Wort melden, dafür müsste er niemanden nah an sich heranlassen.

Kommt Seehofers "Rede-Comeback" mit Gottesdiensten und Fußball?

Horst Seehofer äußert sich, wenn seine Themen entscheidungsreif sind, sagt ein Ministeriumssprecher, und sehe ansonsten beim Handeln von Kanzlerin Merkel und den anderen Minister keinen Bedarf für Ergänzungen. Heute beim Gespräch von Merkel und den Ministerpräsidenten sind unter anderem Gottesdienste, Grenzschutz und Bundesliga-Fußball Thema. Wenn es stimmt, was das Innenministerium sagt, müsste Horst Seehofer also bald aus der medialen Versenkung auftauchen und sich dazu äußern.